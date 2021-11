Bayer aumentará la plantilla de Lada si crece la producción de su nuevo fármaco

La planta que la multinacional Bayer tiene en Lada comenzará a principios del próximo año la producción y distribución de un nuevo principio activo, el nifedipino (utilizado para la angina de pecho, entre otras dolencias), que se sumará a los otros cinco productos que ya se elaboran en estas instalaciones. Entre ellos, está el ácido acetilsalicílico. El 100 por ciento de este principio activo que Bayer fabrica para elaborar Aspirina, sale de Lada. La nueva línea podría suponer la ampliación de la plantilla en la factoría (unos cien trabajadores actualmente) cuando se incremente la producción.

Así lo confirmaron ayer el consejero delegado de Bayer para España y Portugal, Bernardo Kanahuati, y el director general de la fábrica langreana, Jorge Álvarez, durante el acto de presentación del nuevo principio activo. Un evento que contó con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como los consejeros de Salud e Industria, Pablo Fernández y Enrique Fernández, respectivamente. También estuvo presente la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, entre otras autoridades. El nifedipino es un principio activo de uso farmacéutico, usado para el alivio de la angina de pecho, así como para la hipertensión arterial y para otros usos. Su producción se desarrollará de manera progresiva llegando, como apuntó Kanahuati, a varios países europeos, “pero también a China, Brasil, México y Japón”.

En un principio, no supondrá el incremento de la plantilla de Lada, de algo más de un centenar de personas, pero sí se valorará su ampliación si se incrementa la producción. “La primera campaña se hará con recursos propios, pero si aumenta la producción, aumentaremos los recursos técnicos y humanos”, destacó Álvarez.

El consejero delegado de Bayer para España y Portugal aseguró que la planta de Lada, que el año que viene cumplirá 80 años, “siempre ha sido un referente para la compañía, no solo por concentrar el 100% de la producción del principio activo de la aspirina, sino también por su buen hacer, que le ha permitido acometer proyectos de mejora productiva, de digitalización y sostenibilidad”. En los últimos cinco años, la planta ha recibido una inversión de más de 25 millones de euros destinados a la revisión y ampliación de sus instalaciones “en base a criterios de máxima eficiencia y sostenibilidad”. De hecho, el avance en automatización e innovación aplicada al modelo productivo ha recibido gran parte de esta inversión, que solo este año superará los cuatro millones de euros. Aquí se enmarca la puesta en marcha de un nuevo software para el control de los procesos productivos y de incidencias con asistencia remota. También el chequeo del uso de gafas de realidad virtual para el apoyo a los operadores de planes en el mantenimiento de equipos y seguimiento de producción.

La ministra de Sanidad aseguró, por su parte, que, “una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que hay que reforzar la capacidad de nuestro sistema nacional de Salud para los retos de presente y futuro”. Por eso, “es una gran noticia que Bayer se siga expandiendo, centralizar la producción de este nuevo principio activo es una oportunidad para recordar al mundo que España es líder en el ámbito sanitario”. Darias resaltó también el avance de la industria farmacéutica en el país, “fundamental para el sistema sanitario”, y cuya innovación “va a permitirnos ver el futuro con más esperanza”. Como apuntó, fármacos como Aspirina o el nifedipino “permiten salvar la vida de millones de personas”.

El director de la planta de Lada hizo un pequeño balance de estos meses de pandemia “en los que no se ha parado ni un solo día, y no solo mantuvimos el trabajo diario sino que acometimos una serie de inversiones necesarias para mejorar los procesos y adquirimos nuevos equipos para poder producir ahora el nifedipino”. Este principio activo “es fruto de las inversión que se han realizado en los últimos años para ampliar la capacidad”.

Jorge Álvarez también explicó que, desde este año, “el 100% de la energía eléctrica que gastamos procede de las energías renovables, con lo que disminuimos la huella de carbono”. Además, anunció un proyecto de economía circular en colaboración con la Universidad de Oviedo. El Rector, Ignacio Villaverde, tampoco se perdió el acto ayer en Lada. Sobre el proyecto, el director de la planta señaló que se trata de la “caracterización y valoración de uno de nuestros residuos para ser utilizado en otras industrias”. Concretamente, se trata del sulfato cálcico, que sale del ácido acetilsalicílico, para aprovecharlo en empresas de construcción y cemento.

Por último, Álvarez dio cuenta del trabajo que se desempeña en la factoría, “con un equipo de jóvenes talentos que son una fuerza impulsora”. Y destacó que “esta planta da lo mejor cada día para que millones y millones de personas vean mejorada su salud gracias a los principios activos que aquí hacemos”.

También sacó pecho de la factoría de Bayer la alcaldesa de Langreo, quien aseguró que sus avances “son un modelo de la reindustrialización en Langreo, porque no nos resignamos a un futuro industrial y a una economía centrada en los servicios”. Carmen Arbesú remarcó la “solidez” de la compañía, que va a sumar ocho décadas en Langreo, y aseguró que “presumimos con orgullo de que desde Langreo sale la producción mundial del principio activo de la Aspirina, porque sentimos este producto como algo nuestro”.

Similar fue el orgullo que manifestó el consejero de Industria, quien apuntó que, con el anuncio de ayer, “Bayer apuesta por las instalaciones asturianas y ahora renueva su compromiso”. Fernández aludió a las inversiones millonarias que se han realizado en la factoría de Lada en estos últimos cinco años, así como al apoyo ejercido desde el Principado. Así, apuntó que a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), la planta de Bayer en Lada “ha recibido 2, 25 millones de euros en ayudas para hacer frente a una inversión de 15 millones de euros”.

La planta de Lada “es un referente para Bayer, porque cuando pensamos en esta instalación, pensamos en los orígenes de la compañía al concentrar toda la producción del ácido acetilsalicílico”, subrayó Kanahuati, quien resaltó que el “excelente trabajo del equipo que trabaja en esta planta es motivo de orgullo”. También aprovechó el consejero delegado para hablar del desarrollo de la firma dentro del país, “que tiene nueve centros repartidos por toda España”.

La inversión global de la multinacional en estos cinco últimos años en el país ha sido de más de 200 millones de euros. De ellos, 65,5 millones se gastaron el pasado año, destinándose 27,9 millones de euros a la mejora de las infraestructuras de la compañía en todo el territorio. Otros 37,6 millones fueron dedicados a reforzar las actividades de investigación y desarrollo.

"Lada está posicionada para tener nuevos proyectos"

La planta de Bayer en Lada está a las puertas de cumplir ochenta años y, a pesar del tiempo transcurrido, “sigue siendo un referente para la multinacional”. Así lo destacó el consejero delegado de Bayer para España y Portugal, Bernardo Kanahuati, que habló con LA NUEVA ESPAÑA al término de la presentación. Sobre la entrada del nifedipino como nuevo principio activo de producción en Lada, el responsable de la firma aseguró que “esto consolida la planta como un centro de producción importante dentro del sistema de Bayer y la posiciona para valorar nuevos proyectos en el futuro”.

Eso sí, de momento no hay nada a la vista, como confirmó Kanahuati. Tampoco la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla, que se hará, “como en todo negocio, dependiendo de la evolución y del crecimiento de los volúmenes. Si sigue creciendo, tendremos que evaluar las necesidades, tanto en inversiones como en personal”. De momento, Bayer ha invertido 25 millones de euros en los últimos años, una cantidad “que nos ha permitido tener una infraestructura capaz de absorber las demandas actuales de ácido acetilsalicílico, que no es poco, y prepararnos para recibir la producción del nifedipino”. Por eso, de momento, no habría necesidad de hacer más ampliaciones en la planta de Lada. “El proyecto que estaba previsto tiene la capacidad de acompañar el crecimiento de los volúmenes del nifedipino y convertirse en la planta de referencia para Bayer” para este principio activo.

Otro asunto destacado por el consejero delegado es la pandemia y sus efectos, que fueron casi inexistentes en Lada. “En ningún momento tuvimos un impacto, tomamos las medidas necesarias y privilegiamos la salud y seguridad de los empleados, pero no hubo interrupción alguna”, destacó. Tampoco con el desabastecimiento de materias primas que está afectando a otros sectores. “Siempre estamos buscando la manera de prever cualquier tipo de situación que nos lleve a tener alteraciones en el suministro, así que de momento no hemos tenido ningún problema”, subrayó.