La Corporación municipal langreana ratificó ayer en el Pleno la subida de la tarifa del agua en un 3,1% para el próximo año, con los votos del PSOE y el PP. Unidas por Llangréu votó en contra de la medida acordada en el consejo de administración de Aguas de Langreo en una sesión plenaria, de carácter extraordinario, en la que no hubo representación de Ciudadanos. También se dio luz verde a la partida de 20.000 euros para adquirir alumbrado navideño para reemplazar el material robado de una nave municipal.

Tanto el PSOE como el PP destacaron que la subida del IPC es “una obligación contractual”, recogida en el pliego de condiciones aprobado en 2005 por el Consistorio para la selección de socio privado para constituir la empresa mixta Aguas de Langreo. Ambos hicieron hincapié además en que el incremento será del 3,1%, aplicando el IPC interanual de agosto, y no del 4%, que sería el resultante de tomar como referencia septiembre, como se ha realizado hasta ahora.

Unidas por Llangréu criticó que se aplique una subida del 3,1% y destacó que el pliego de condiciones “también recoge inversiones que no se están realizando con la connivencia del PSOE”, aseguró el edil Luis Baragaño. El concejal echó en cara al equipo de gobierno que “llevemos 18 meses esperando a que salgan adelante las ayudas del covid pero para subir las tasas a los vecinos son bastante más diligentes”. Baragaño reclamó “una bajada de la tasa en una situación que es la peor en lo social y económico que atraviesa el municipio desde la creación de la empresa mixta”.

El discurso de Unidas por Llangréu, aseguró la Alcaldesa, Carmen Arbesú, es “facilón, farragoso y populista y ya no se lo cree nadie”. “Llevaban en su programa electoral la remunicipalización del agua y no lo llevaron a cabo y vienen a decirnos a nosotros que no cumplamos el contrato”, añadió. La regidora señaló que correspondía una subida del 4% pero que “se buscó la fórmula para un aumento menor y cumplir con la legalidad”. “Nos puede gustar o no pero la legalidad está ahí”, subrayó el portavoz del equipo de gobierno, Javier Castro. También el PP incidió en que “no es una solución plenamente satisfactoria pero sí la única legalmente posible para cumplir con las obligaciones”, afirmó la portavoz del grupo municipal, María Antonia García. Considera la formación que la postura de Unidas por Llangréu es “demagógica y populista”.

En el Pleno se aprobó una modificación de crédito de 94.376 euros, con 20.000 euros para las luces navideñas. Ese cambio permite destinar dinero al arreglo de la caldera del campo de fútbol de Lada (2.100 euros), a obras de climatización de dependencias municipales (3.150 euros) y la compra de escudos protectores para la Policía Local (2.500 euros). En la sesión plenaria se dio cuenta del periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Langreo, que es de 5,94 días.