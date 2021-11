La joven Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres afronta una muy intensa recta final de año. La formación que dirige Antonio Cánovas tiene programados dos recitales de una dimensión que supera ampliamente las prestaciones de una agrupación no profesional. Se trata del concierto de Santa Cecilia, con varios estrenos, y de un homenaje a la minería que coincidirá con la celebración de Santa Bárbara.

Este fin de semana, concretamente el sábado, la formación ofrece el concierto de Santa Cecilia. Será en el recinto ferial de Santullano, a las ocho de la tarde. “Como se sabe se trata de la patrona de los músicos y para nosotros es la cita más importantes del año”, destaca Antonio Cánovas. En esta ocasión, el encuentro está centrado en el estreno absoluto de dos obras, junto a una tercera que se tocará por primera vez en Asturias. La primera de la composiciones originales es “Leuca”, de José Vicente Martínez. “Es un compositor de Alicante con una brillante carrera por delante”. El otro estreno es “Vortex”, del asturiano Nacho Fernández.

“Se trata de una iniciativa enmarcada en la línea que mantenemos de apoyo a la creación de compositores jóvenes que están escribiendo para banda. Es una oportunidad para ellos, ya que logran que su trabajo se escuche y se pueda grabar”, subraya Cánovas. Por su parte, la colaboración con David Rivas permitirá estrenar en Asturias “Lepanto”, que conmemora el 450 aniversario de la batalla que enfrentó a la flota católica con la del Imperio otomano. Se trata de una obra en cuatro movimientos que se tocará de manera completa. La banda del Ateneo contará con casi la totalidad de sus componentes, unos sesenta músicos.

El otro concierto relevante que tiene programado el Ateneo Musical Mierense será el 5 de diciembre. Será también en el recinto ferial de Santullano. “Se trata de una propuesta que no habíamos hecho nunca y que nos hace bastante ilusión”, destaca el director de la formación sinfónica. A principios de diciembre se suelen organizar los actos vinculados a la celebración de la patrona de los mineros. Habitualmente el Ateneo colabora con la Asociación “Santa Bárbara” de Mieres. Este año, no ha sido posible que ambas entidades alcanzaran un acuerdo debido a las precauciones que demanda la situación sanitaria. “Hemos decidido que esta fecha tan significativa no podía quedar sin su concierto, por lo que se nos ocurrió programar algo especial”, indica Cánovas.

El concierto de Santa Bárbara llevará por título “La música de nuestra mina”. El objetivo es hacerle una homenaje a la minería asturiana: “Hemos optado por un concierto multidisciplinar, con invitados”. Junto a la banda sinfónica, actuará el Coro Minero de Turón, Patricia Suárez, Liliana Castañón, Jorge Areces y otras sorpresas. “Todo girará en torno a la mina y queremos que el evento sirva también como homenaje a la asociación cultural Santa Bárbara por la gran labor que viene realizando a lo largo de los últimos años”, remarca Antonio Cánovas. El colectivo asociativo que preside Felipe Burón se ha significado a lo largo de casi veinte años por su enorme dinamismo, organizando en Mieres eventos de la magnitud de la Cabalgata de Reyes. “Confiamos en que a la gente le guste y estamos seguro de que resultará una cita emotiva, con música de banda y coral, tonada y también algo de poesía”. El principal objetivo del Ateneo Musical de Mieres es desarrollar un bien confeccionado y ejecutado programa sinfónico. La calidad del producto se ha convertido en un aval de competencia para los mayoritariamente jóvenes estudiantes que integra la formación.

Nota a nota, la banda mierense ha ido cumpliendo los retos que se fijó hace tres años. Según Antonio Cánovas “desde mi óptica como director, pretendemos canalizar toda la calidad musical y humana que tenemos en este momento con el fin de que Mieres cuente con una agrupación de un nivel muy alto, situándose entre las mejores de Asturias”.