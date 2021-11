Las juntas vecinales de Pinos desautorizan el acuerdo ganadero entre Asturias y León

Aunque parecía que la “guerra” del puerto de Pinos había sellado una tregua tras el acuerdo alcanzado entre el los gobiernos autonómicos de Asturias y León por el que se iba a regular el uso compartido de estos terrenos, de los que es propietario el Ayuntamiento Mieres, la paz todavía parece estar lejos. Las juntas vecinales de Babia desacreditaron al Consistorio leonés de San Emiliano y tacharon de “irresponsable” a la Diputación de León, que participó en las negociaciones junto al Principado de Asturias.

La Federación Leonesa de Entidades Locales sostiene que, ni el Ayuntamiento de San Emiliano ni la Diputación de León “deberían haberse prestado a discutir un asunto, cómo es el desarrollo de competencias ganaderas por una administración local asturiana dentro de Babia y la provincia de León, que es absolutamente incompetente”. Las juntas vecinales dan cuenta de la “ilegalidad” de la propiedad que mantiene Mieres dentro de la provincia de León, “así como de todos los contratos de arrendamiento de montes que también realiza en terrenos colindantes a los puertos de Pinos”.

Ante esta situación, las juntas vecinales y la Federación Leonesa de Entidades Locales solicitará esta semana al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haga “el planteamiento formal de un conflicto de competencias con el Ayuntamiento de Mieres”. También se solicitará “el cumplimiento del compromiso de expropiación del puerto de Pinos, por medio de la aprobación de un proyecto regional que sirva para resolver el conflicto definitivamente y dinamizar la economía de la Montaña de León”.

Asimismo, piden a su ejecutivo regional “el mismo apoyo que el Gobierno del Principado de Asturias otorga a Mieres dentro de León, aunque ni siquiera tenga competencia para ello”.

Populares

No fue la única queja. También fue crítico el PP, que denunció que “los afectados, los vecinos y los ganaderos de San Emiliano, no han estado representados en esta reunión tan importante, ya que no fueron convocadas las pedanías de San Emiliano, Candemuela, Pinos y Villargusán, las únicas que tienen los derechos históricos sobre los pastos de los montes que forman el Puerto de Pinos”.

Por su parte, la Diputación de León justificó su participación en la reunión “tras recibir esta petición por parte de la dirección general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado de Asturias” y que su presencia estaba justificada, exclusivamente, “como institución asesora de ayuntamientos y juntas vecinales”. “Cualquier propuesta para la resolución del conflicto tiene que pasar, ineludiblemente, por todas las juntas vecinales afectadas”.