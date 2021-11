José A. Garmón ofrece una lección de desarrollo sostenible en el Cislan

José Antonio Garmón, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 203 del Principado, ofreció ayer una lección de realidad presente y futura a los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CIFP-Cislan), de La Felguera.

Garmón ofreció una charla sobre la Agenda 2030, esos retos que los países desarrollados se han marcado para conseguir un mundo mejor, unos compromisos firmados por 193 países de todo el mundo integrados en la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU). “Son los desafíos que la ONU ve para el planeta”, resumió el responsable de esta estrategia en el Principado, que explicó a los estudiantes que “esto no surgió de la nada, no fue un buen día de septiembre de 2015 cuando los países decidieron firmar el documento sino que todo había empezado mucho antes, con la cumbre de Río de 1992 cuando los gobernantes se empezaron a dar cuenta de que no podíamos seguir así”.

Fue entonces “cuando se empezó a a plantear la sostenibilidad”, un concepto, que como matizó Garmón “no es solo medioambiental sino que debemos aspirar a la sostenibilidad social y económica”. Por eso “no es una cuestión exclusiva de los gobiernos sino que se deben involucrar también las empresas o los centros de enseñanza como este”, les dijo a los alumnos.

El director general de Agenda 2030 del Principado puso sobre la mesa que cuando se firmó el compromiso, en 2015, “había 700 millones de personas en situación de pobreza extrema, lo que supone el 10 por ciento de la población mundial” y además “el 8 por ciento de los trabajadores de todo el mundo viven en la pobreza”. Para 2050 se calcula que “unos 2.000 millones de personas pasen hambre en el mundo” y que “un tercio de la comida del planeta se pierde en el los campos de cultivo, en los procesos de producción o manipulación o en nuestras propias casas”.

El experto fue detallando uno a uno los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se incluyen en la Agenda 2030 y que se desarrollan en 169 metas a conseguir y fue también explicando a los estudiantes lo que pueden hacer para que se cumplan. Un ejemplo es “comprar en tiendas de comercio justo porque así se contribuye a la eliminación de la pobreza ya que se adquieren productos de trabajadores que cobran un salario digno”. También invitó a los jóvenes a “donar los alimentos excedentes”.

La pandemia también ha influido en ese objetivo de lograr erradicar al hambre, “porque 1.600 millones de menores dejaron de estar escolarizados durante la pandemia y la alimentación de 370 millones de ellos dependía de los comedores escolares que también permanecieron cerrados”.

Garmón invitó a los alumnos a luchar, en la medida de sus posibilidades, por lograr esos objetivos. La actitud personal, reducir la huella de carbono de cada uno de nosotros o defender la igualdad entre géneros y personas, está al alcance de todos y con pequeños gestos se contribuye a esa ansiada sostenibilidad que se busca con los retos de la Agenda 2030.