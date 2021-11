Detenido por atracar con una pistola una librería en La Felguera: “Dijo que no chillara o me mataba”

“Fue un gran susto, me dijo que no chillara o me mataba”. Así relataba ayer la propietaria de una librería en el distrito langreano de La Felguera un atraco pistola en mano que sufrió el pasado día 8 por la tarde. El autor del robo fue detenido, aunque no fue el único suceso ocurrido en el distrito. Justo una semana después, el pasado lunes, dos hombres protagonizaron un atraco con violencia en una joyería situada muy cerca de donde se produjo el anterior robo. La Policía Nacional está investigando este atraco en el que los ladrones se llevaron un botín de 10.000 euros en joyas de oro.

El primero de los atracos tuvo lugar alrededor de las siete y media de la tarde. “Un hombre con capucha y mascarilla entró en la tienda con una pistola en la mano y me dio que no chillara o me mataba, que abriera la caja y le diese los billetes que había”, relata la víctima, todavía con el susto en el cuerpo. Estos hechos fueron confirmados ayer por la Policía Nacional, que aseguró que el autor del robo había sido ya detenido y puesto a disposición judicial. Su botín no había sido muy cuantioso. “No era mucho dinero el que había, pero sí es mucho para mí porque cuesta mucho esfuerzo mantener un negocio como este”, indicó la comerciante asaltada. La mujer lleva tres meses al frente de la papelería tras coger el traspaso del negocio.

El segundo robo tuvo lugar una semana después, el pasado lunes, alrededor de las ocho menos cuarto de la tarde, justo antes del horario de cierre. “Entraron dos hombres y se pusieron en el primer mostrador, que está justo al lado de la puerta”, relata Juan Jesús Pérez, quien explica que utilizaron la disculpa de que “tenían que comprar algo rápido para el cumpleaños de su madre al día siguiente”.

El joyero les fue sacando diversos objetos, “todos de oro”, pero cuando trataba de recogerlos para mostrarle otros, “me decían que los dejase en el mostrador, que no me preocupase, que no me iban a robar, pero de repente me pegaron un empujón, me tiró contra la vitrina y me dijo, ‘sabes qué, me lo voy a llevar todo’”. Y así fue, se llevaron todas las joyas que había encima del mostrador, valoradas en unos 10.000 euros, y salieron del local. El joyero fue tras ellos y consiguió llegar a uno cuando se estaba metiendo en el coche, “pero me sacaron un cuchillo jamonero, en una de las embestidas, casi me corta la cabeza con él, así que al final acabaron escapándose con el coche. Aunque pedí ayuda en ese momento, nadie salió para auxiliarme, eso me da mucha pena también”.

La investigación para dar con los autores se mantiene abierta, aunque como explica el joyero, “a uno de ellos ya lo tienen identificado porque estaba de permiso de la cárcel y no volvió, así que ahora está en búsqueda y captura”. No es la primera vez que roban en el negocio de Juan Jesús Pérez, “aunque en los 36 años que llevo al frente de la joyería, nunca había visto nada igual”.

Hace unos años sufrió otro robo cometido por dos personas “y conseguí coger a uno de ellos y llevarlo a comisaría”. En otra ocasión también le robaron con otra técnica “clásica” entre los ladrones como es el alcantarillazo.