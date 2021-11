Un incendio en una nave municipal calcina las urnas electorales de Aller

Urnas, cabinas, las estructuras para colocar las papeletas electorales, todo fue eso fue pasto de las llamas la noche del miércoles en un incendio originado en una esquina de una nave municipal del Ayuntamiento de Aller en Caborana. Además, se quemaron también varias piezas de goma de las que se utilizan para poner en el suelo en los parques infantiles.

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, no se explica cómo se pudo producir un incendio que también dañó uno de los laterales de la nave y parte del tejado. “Había unas claraboyas de metacrilato que han quedado totalmente fundidas por calor, así que la nave ha quedado un poco al aire”, explicó el regidor. Aun así, el alcalde, celebró que el fuego no se extendiese ya que, según detalló, en el almacén había una barredora, la furgoneta con grúa del electricista municipal, un camión y otro vehículo municipal, además de otro camión de la estación de esquí de Fuentes de Invierno. Los daños, por tanto, podrían haber sido mucho más graves.

El incendio tuvo lugar a las once de la noche en el polígono de Caborana. Los clientes y responsables de una cafetería y una gasolinera cercanas fueron quienes avisaron a la Guardia Civil y a los Bomberos nada más ver el humo y las llamas. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato logrando con su trabajo que el fuego no se extendiese y destrozase los vehículos y el resto del material que había dentro de la nave. Además de combatir las llamas, los bomberos y los operarios municipales que se acercaron a la zona sacaron de inmediato los vehículos del interior del almacén para evitar males mayores. Al producirse el incendio cuando ya había finalizado la jornada laboral de los trabajadores municipales no hubo que lamentar ningún tipo de daños personales.

Una vez sofocado el incendio por parte de los bomberos, se abrió una investigación policial para intentar esclarecer las causas del siniestro. En un primer momento fuentes de la investigación mantenían serías dudas sobre el origen de incendio ya que se produjo en la esquina de la parte inferior derecha de la nave, junto a la puerta principal, donde, tal y como confirmó el alcalde de Aller, no hay ningún sistema eléctrico en el que pudiese haberse producido un cortocircuito que originase las llamas. La investigación no descartaba ayer que el incendio pudiese haber sido provocado, además, el polígono de Caborana, en el que se encuentra la nave, carece de vigilancia nocturna.

Tras la primera intervención para sofocar las llamas la noche del miércoles, durante la mañana de ayer, operarios municipales se afanaron en la limpieza de la nave y en facilitar el trabajo a los peritos encargados de cuantificar los daños ocasionados por el incendio.