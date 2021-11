Los vecinos recogerán basura en Turón y la llevarán al Ayuntamiento como protesta

Los vecinos de Turón no pueden más con el “abandono” del Valle. Por eso planean llevar a cabo una acción de protesta simbólica, llevando su basura hasta la plaza del Ayuntamiento de Mieres. De este modo pretenden protestar por el estado de conservación del valle y la falta de respuestas a sus demandas.

Así lo aseguró Silvia Suárez, presidenta de la asociación “Mejoras del Valle”, señalando que esta decisión se tomó tras la asamblea que celebraron con el resto de colectivos turoneses hace unos días y donde se dio cuenta del “gran malestar” que tienen los vecinos con las instituciones que los representan. La idea, tal y como explicó Suárez, es que las diferentes asociaciones realicen sextaferias de limpieza en sus entornos de actuación y guarden los residuos, que serán llevados posteriormente a la plaza del Ayuntamiento. “Eso sí, todavía no hemos cuadrado en qué día hacer esta protesta, ya que somos muchas las organizaciones que estamos metidas en esto y tenemos que alcanzar un acuerdo”, explicó la presidenta de “Mejoras del Valle”.

No fue la única idea que surgió de la asamblea. “Algunos propusieron encerrarse en el Ayuntamiento o cortar carreteras, pero al final coincidimos en que era mejor hacer las sextaferias y llevarles la basura”, explicó. La medida surge tras las explicaciones que las asociaciones recibieron desde el Ayuntamiento en relación a las quejas que tenían sobre el estado de abandono del valle. “Nos reconocieron que estaba sucio, que no se segaban las zonas verdes ni se limpiaba con la frecuencia, pero su respuesta fue que no iban a poder tomar medidas a corto plazo, sino que tendríamos que esperar unos meses”, apuntó Suárez.

Los vecinos también critican que el río baja sucio y que las sendas están totalmente abandonadas, muchas de ellas impracticables. “En el caso del río, se escudaron en que era competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero en esa entidad nos dicen que la parte urbana del río sí que es competencia del Ayuntamiento, y los jardines deberían desbrozarse tres veces al año en lugar de las dos que se hacen ahora”, apunta.

Los vecinos añoran cuando el valle de Turón contaba con un alcalde pedáneo que peleaba por este entorno y sus vecinos. “No es que queramos volver a tener un alcalde pedáneo, pero sí alguien del Ayuntamiento que haga un seguimiento del estado del valle, o que reclame al Principado todas las semanas que nos arreglen la carretera. En fin, alguien que controle que se cumplen los compromisos y que se hacen de forma correcta”, explica Suárez.

De momento, los vecinos de Turón han ido comenzando ya con la organización de las sextaferias en los lugares que tienen asociaciones vecinales en representación. “Ya veremos cómo hacemos con el resto de sitios, pero poco a poco acabaremos de limpiar el valle”, destacan. Una vez terminada esta limpieza se llevará a cabo, ya sí, la anunciada protesta llevando la basura hasta la plaza del Ayuntamiento de Mieres, una acción en la que esperan contar con el máximo apoyo.