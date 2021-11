El “black friday” rebaja los pecados

Entre los múltiples mensajes que animaban a las compras durante el “black friday” o “viernes negro” que tuvo lugar anteayer, hubo uno que llamó mucho la atención, especialmente entre los fieles. “Black Friday 100% de descuento en todos tus pecados. ¡Aprovecha! ¡Confiésate! Promoción válida hasta la Parusia (segunda venida)”. El responsable de este mensaje fue el párroco de Laviana, Luis José Fernández, que lo publicó en una de las historias de su perfil de “Instagram”.

“No es el primer año que hago esta publicación, ya lo había hecho en otra ocasión y me decidí a ponerlo otra vez”, explica el párroco, quien asegura que “como era el ‘black friday’ y yo siempre voy vestido de negro, pues podía tener su gracia, además, siempre hay que intentar atraer a la gente, acercarla al Señor”. Y de hecho, tuvo respuesta: “Algunos me contestaron a través de la publicación, otros por mensaje, la verdad que si al menos desperté una sonrisa, pues algo hemos ganado”. Y es que la iniciativa bien puede verse cómo una forma de llegar a donde la Iglesia tradicional no llega.

Pero no es esta la única iniciativa del párroco de Laviana, que en plena pandemia fue pionero a la hora de retransmitir sus misas a través de “Facebook Live” para poder mantener las homilias durante el confinamiento, e incluso creo un grupo de whatsapp para trasladar las meditaciones sobre la Pasión. Sus pasos fueron seguidos después por otros párrocos.

Este año también se recuperó en Laviana la celebración de “Holywins”, una alternativa a la fiesta de “Halloween” y el “Samaín”, en la que los niños se disfrazan de santos. “Llevamos como cinco años con la celebración de los santos vencen, el año pasado no pudimos hacerla por la pandemia, pero este año la recuperamos y vinieron muchos niños”, explica el cura. Además, en esta ocasión, “pedimos a los niños que vinieran disfrazados de su propio santo, para que pudieran conocer quién era y su historia”.

Actividad

Y la actividad en la parroquia lavianesa no cesa. “Ahora estamos preparando el adviento y la Navidad, mañana empezamos la novena de la Inmaculada, el día 7 habrá vigilia por la noche y, al día siguiente, la festividad”, cuenta el párroco. Sobre esta celebración, señala que los párrocos españoles “tenemos un privilegio porque somos los únicos que celebramos la misa con los colores de la Virgen, de azul, en lugar de utilizar el blanco tradicional”.

Para la Navidad, la parroquia de Laviana ya trabaja en la organización del Belén viviente “que siempre lo hacíamos en la iglesia, pero con el tema del covid lo vamos a sacar a la calle”. También se organizará un macrofestival de Navidad con la colaboración de todas las parroquias que tendrá lugar el 19 de diciembre por la tarde con más de 200 personas: “Va a ser maravilloso”.