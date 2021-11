Aller cuadriplicó los negocios hoteleros con la construcción de Fuentes de Invierno

Sábado soleado y nieve escasa. Pero suficiente como para que las autoridades cortasen la cinta que daba el pistoletazo de salida a Fuentes de Invierno. Fue en marzo del año 2007. Esta temporada se cumplen quince años desde que el complejo allerano entrase en funcionamiento. Una estación que ha aportado un enorme crecimiento en el sector hotelero en el valle, pero que aún no ha llegado a su máximo apogeo. Desde el inicio de la construcción de estas instalaciones, se han abierto más de medio centenar de negocios, el cuádruple de los que había antes de Fuentes. Y en cuanto al número de camas, se han generado más del doble de plazas.

El futuro pasa, irremediablemente, por la unión con la estación leonesa de San Isidro. Así lo ven desde el Ayuntamiento y los negocios vinculados al esquí. Pasos, aunque cortos, se van dando. El primero pasa por jubilar los generadores de gasoil y que Fuentes se conecte ya a la línea eléctrica de San Isidro.

El anuncio del proyecto de Fuentes de Invierno y su ejecución, hace ya tres lustros, trajo para el alto Aller un desarrollo hotelero enorme. Si bien todo esa zona ya venía aprovechando del tirón de una estación como la leonesa de San Isidro, la llegada del un complejo asturiano que en su momento apadrinó la malograda Blanca Fernández Ochoa, hizo que el crecimiento del sector haya sido notable. En el año 2005, cuando la estación comenzaba a tomar forma, Aller contaba con 12 negocios de alojamientos y un total de 309 camas. Este año, los datos oficiales facilitados por el área de Turismo municipal apuntan que hay 70 empresas dedicadas a este menester (un 483 % más), y el número de camas es ya más del doble, con 747 plazas para pernoctar (141 %).

Juan Carlos Iglesias es ahora el Alcalde de Aller. El tercero desde que Fuentes de Invierno viera la luz. Y precisamente eso, la luz, es lo que el regidor entiende como una de las patas fundamentales del futuro: “La conexión eléctrica debe darse ya; estamos defendiendo un modelo de sociedad sostenible y, sin embargo, tenemos generadores de gasoil en la estación”. “Es cierto que los trabajos que tiene que hacer Asturias ya se han contratado y que esperamos, tal y como se nos ha dicho, que la próxima temporada ya podamos contar con una estación suministrada energéticamente a través de la línea eléctrica”.

Para Iglesias, Fuentes de Invierno “ha supuesto un enorme crecimiento para el sector turístico y de servicios, especialmente en la zona alta, pero no podemos quedarnos ahí, somos ambiciosos”. El Alcalde sabe que hay dos proyectos que marcarán sin duda el futuro de Fuentes de Invierno. Por una parte, la unión con San Isidro. “Es una obviedad, irremediablemente se va a tener que dar. Nos beneficiaría a ambas provincias, ya que juntas, las dos estaciones formarían el mayor complejo invernal de la Cordillera, y nos meteríamos entre los mayores del país”, apunta Juan Carlos Iglesias. Pero no solo unirse a San Isidro será fundamental. “Tenemos que conseguir desestacionalizar Fuentes de Invierno, y que sea un destino turístico también durante el verano”, señaló el Alcalde.

Desde el sector hostelero, la visión es similar. Armando Valdés dirige la escuela de esquí de Fuentes de Invierno. También es el presidente de Aller Experiencias, una asociación que aglutina medio centenar de negocios, tanto de hostelería como vinculados a la nieve –alquileres, restauración...–. “El futuro es la unión”, dice tajante este empresario, que está en Fuentes de Invierno desde el primer día que abrió.

Con un conocimiento amplio sobre los sectores turísticos y de la nieve, Valdés advierte sin embargo de que la fusión entre San Isidro y Fuentes tiene que venir acompañada de ciertas mejoras en la vertiente asturiana. “Tenemos que darnos cuenta de que no solo es necesaria la luz, sino que hay que invertir en otros servicios: no es lo mismo tener unos aseos para 2.000 personas que para 5.000... Y no es lo mismo tener una cafetería para un aforo determinado que para el doble o el triple que se puede ganar con la unión”, indicó el responsable de “Aller Experiencias”.

Una oferta integral

Eso sí, Valdés tiene una cosa clara, la fusión permitiría al valle de Aller convertirse en un destino de referencia para los esquiadores. “No es lo mismo ofrecer treinta y pico kilómetros en dos estaciones, que hace que la gente entienda Fuentes y San Isidro como de fin de semana, que poder hacer una oferta integral, incluso con más kilómetros esquiables, que permitirían que pasásemos a ser una referencia en el norte de España y un destino para toda la semana, al nivel de los grandes complejos españoles”, apuntó Valdés.