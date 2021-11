El inicial y más fiel cliente de Ramiro

¿Cómo olvidar al primer cliente y más cuando sigue siendo fiel después de 55 años? Pues eso es lo que le ocurre al psicoesteta Ramiro Fernández, el popular profesional radicado en Oviedo y natural del concejo de Aller, que lleva “toda la vida” atendiendo al abogado Juan Arechaga, que tenía su despacho en Langreo.

“Fue el primer cliente al que atendí cuando tenía el negocio en la plaza de Juan XXIII. Lo atendí lo mejor que pude”, explica. Y así debió ser porque el corte eran 20 pesetas y dejó cinco de propina. “Es una moneda que todavía hoy conservo junto a mi primer trofeo de peluquería, que gané en 1964”, apunta Fernández. Y desde entonces, el abogado no le falló nunca. “Cuando traspasé la peluquería y me fui a Arquitecto Reguera, él se vino también, y hasta hoy”, destaca. Tampoco olvida esa primera visita Juan Arechaga. “Yo solía ir a una peluquería que estaba frente al Teatro Campoamor, pero murió el peluquero y, un día que estaba paseando con un amigo pasamos por delante de la peluquería de Ramiro y me decidí a entrar, y hasta hoy”, comenta.

Para el abogado es difícil saber a ciencia cierta cuántas veces le habrá cortado el pelo Ramiro Fernández a lo largo de todos estos años. “Antes iba muy a menudo, cada dos o tres meses, cuando me molestaba el pelo, pero ahora ya voy algo menos. Durante este año habré acudido en tres ocasiones”, apunta. No deja de ser un cliente muy especial: “El trato es excelente, todo el mundo me saluda y pasas un rato agradable”. Y de hecho, a pesar de tener despacho en Langreo, “seguía yendo a Oviedo a cortarme el pelo, porque como iba cuatro días a la semana a los juicios, pues ya de paso iba a la peluquería, siempre por la mañana temprano, cuando no había mucha gente”.

Un símbolo

Las 25 pesetas del abogado fueron un símbolo para el psicoesteta, ya que así fue como empezó su colección de herramientas históricas recopiladas a lo largo de su trayectoria, tanto en la barbería como siendo el peluquero oficial de la selección española de fútbol durante 28 años. Esta última experiencia se inició en 1992, en Oviedo, y continuó, por casi tres décadas, recorriendo el mundo con los futbolistas. Durante esos treinta años pudo vivir al lado del equipo nacional siete Copas del Mundo, unos Juegos Olímpicos y seis Eurocopas. Además, de esas vivencias surgió el libro “De los pies a la cabeza: mis vivencias con el fútbol y La Roja”, que publicó el psicoesteta allerano.

En cuanto a la colección histórica de Ramiro Fernández, muchos afortunados tuvieron la oportunidad de descubrirla en la exposición que se montó durante el pasado mes de octubre en la sala de Trascorrales, en Oviedo.