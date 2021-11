Lucía explica lo que es abuso

“Lucía, no es no”, cuya premier tenía lugar en la Casa de Cultura de Mieres. Una cinta rodada en el campus de Mieres, y que se inspira en un texto de la psicóloga avilesina Paula Marín, en el que denuncia que determinadas conductas masculinas pueden constituir un abuso sexual aunque estén normalizadas. La actriz protagonista, Génesis Abigail, también estuvo en el estreno de la cinta, a la que no pudo asistir el actor principal, Marco Panosiani, por motivos laborales. Si estuvo Tácito Suárez, exgerente del Sespa, que también tiene un papel en el corto. “Lucía, no es no”, narra la historia de unos jóvenes en una fiesta. Una de las chicas bebe más de la cuenta. Uno de los chicos se ofrece a llevarla a casa, pero la lleva a la suya sin que ella apenas tenga conciencia de lo que sucede. Y ahí se aprovecha de ella. Al día siguiente, se lo cuenta a un amigo cual héroe. Muchos pensarán que puede ser una noche cualquiera. Pero no. Lo que se ha cometido es una violación. El director Marino Franco explicaba que antes del estreno oficial de la cinta ya se había tenido una experiencia piloto con los institutos del Batán y de Turón.

“El corto va dirigido especialmente a los chavales, pero esperamos que también el público en general capte el mensaje”, señalaba el cineasta, antes de un acto que comenzaría con una actuación musical, para dar paso a la lectura del texto de Paula Marín titulado “Ayer me follé a Lucía”, y sobre el que se inspiró la grabación de este corto, que se proyectaría a continuación de la lectura. Precisamente Paula Marín explicaba que “creo que va a ser importante para concienciar, es una cinta dura”. “Es una realidad que los datos nos dicen que cada vez se dan más casos de este tipo, en el que una mujer es drogada y obligada a hacer cosas. Creo que es muy importante que se de visibilización a lo que ocurre, mucho más en este tipo de formatos porque engancha más y puede llegar a que la gente reflexione, especialmente los chavales”, indicaba, para reconocer que los gabinetes psicológicos cada vez reciben a mujeres con casos de este tipo. Al estreno también acudió la protagonista de la cinta, Génesis Abigail, acompañada de su familia. “Estoy muy ilusionada y expectante, estoy muy contenta”, señalaba, para agregar, que la situación que se denuncia en el cortometraje “ha pasado y pasa habitualmente, y tratamos de concienciar al público, y especialmente al público juvenil”. “El objetivo no es otro que concienciar sobre todo a los jóvenes de que una conducta como la de los protagonistas constituye un abuso sexual o una violación”. Palabra de Marino Franco, director del corto Y es que la cinta de “Lucía, no es no” se visionará próximamente en institutos asturianos. “Ya tenemos algunos pases cerrados, como en dos institutos de Gijón o en un acto sobre la violencia sexual en el valle del Nalón”, explicó Marino Franco, que por segunda vez consecutiva estrena un proyecto en Mieres, lejos de su San Martín natal: “esta ya está siendo nuestra primera casa, somos unos refugiados culturales”. El rodaje de la película tuvo lugar en junio pasado, y la mayoría del mismo se desarrolló en las instalaciones del campus universitario de Mieres.