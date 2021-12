Las pistas ya empiezan a tener ambiente

¿Es usted esquiador? ¿Ya ha sacado del garaje o del trastero su equipo? Pues si no lo ha hecho y quiere aprovechar la nieve desde el primer día en Asturias, debe darse prisa. Las estaciones del Principado han anunciado que darán mañana, jueves, el pistoletazo de salida a la temporada de esquí 2021-2022. Una campaña en la que se espera mucha nieve y que se podría considerar de transición de cara a que los complejos invernales de Pajares y Fuentes de Invierno afronten una gran evolución. La primera, con la construcción del nuevo remonte que vertebrará la estación y que permitirá un transporte mucho más rápido y seguro de usuarios, no solamente en el invierno, sino también en el verano. Y en Fuentes de Invierno, el próximo curso se debería contar ya con la conexión eléctrica que permita jubilar los generadores de gasoil que alimentan de electricidad a la estación desde su apertura en el año 2007. Dos pasos fundamentales para que los complejos asturianos puedan seguir creciendo y no se queden atrás a la hora de competir con otros destinos de nieve.

