La compañía “Escenapache” representa este sábado, a las 20.15 horas, en el teatro de La Felguera, la obra “Niue: Under the Coconuts”, premiada con dos premios Oh! 2020 de las Artes Escénicas de Asturias: al mejor espectáculo y a la autoría, de Maxi Rodríguez, que también dirige la pieza. “En el argumento, la lucha por la supervivencia y la añoranza por la vida civilizada, en clave de humor, conducen a una situación surrealista que marca la estancia de dos náufragos, interpretados por Alberto Rodríguez y Carlos Mesa, en una remota isla desierta”, indicaron desde el Ayuntamiento.

Son “dos actores, mucha isla y una pasión. ¡Acudan al rescate, por favor!”, señaló la compañía para presentar su obra. El precio de las entradas es de seis euros.