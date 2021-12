Manuel Moro Barrero, director del patronato deportivo municipal de Mieres, falleció ayer de manera repentina a los 60 años de edad a causa de un infarto. “Es un golpe muy duro, nadie se espera una cosa así”, se lamentó el concejal de deportes mierense Saúl Martín, que reconoció que “se le va a echar mucho de menos”. Moro llevaba varios años como director del patronato “y era una persona muy conocida, además de que él tenía un gran conocimiento de todo el mundo del deporte en Mieres”.

A su actividad profesional actual se añade que Moro, había sido jugador fútbol y había militado en las filas del Caudal –donde fue capitán– y del Turón, los dos grandes equipos de Mieres.

Martín recordaba ayer como no hace mucho, “en una conversación le dije que a mi me quedaba hasta 2023 en el cargo de concejal y el me contestó que él tenía pensado prejubilarse ese año”.

Hoy lunes, a las seis de la tarde , será recibido el cadáver en la iglesia parroquial de Santa Marina, en Mieres, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y, acto seguido, será incinerado en el tanatorio la capital del concejo de Mieres.

La capilla ardiente está instalada en la sala número 6 del tanatorio de Mieres.