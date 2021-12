La oposición langreana reclama un Pleno extraordinario sobre la urbanización del soterramiento de la línea de Feve

Los tres grupos de la oposición langreana reclaman a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, la celebración de un Pleno extraordinario centrado en el “incumplimiento” del convenio suscrito entre el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), el Principado y el Ayuntamiento para culminar la obra del soterramiento de la línea de Feve, denuncian. Ese documento recogía que la administración regional se comprometía a redactar el proyecto de urbanización de los terrenos liberados con los trabajos y ejecutarlos “en base a una solución consensuada” con el Consistorio, destacan Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos.

La obra fue licitada por el Principado por 9,6 millones de euros pero en el Ayuntamiento solo ha sido registrado el listado de bienes a expropiar, según la contestación de un técnico responsable que la Alcaldía hizo llegar a la oposición, indican. “Parece evidente que si no disponemos del proyecto, difícilmente se puede actuar en base a una solución consensuada con el Ayuntamiento, generando en consecuencia un incumplimiento de los términos del convenio, y lo que es más grave, introduciendo dudas sobre las soluciones que plantea un proyecto tan importante”, apuntan los tres grupos. Consideran Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos, que han registrado un escrito firmado por todos sus ediles pidiendo la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria, que “sería una irresponsabilidad aceptar en silencio una actuación de esta trascendencia sin siquiera conocerla y sin los informes técnicos necesarios”. Además, el Ayuntamiento recibirá ese espacio una vez finalicen las obras y será el encargado de su mantenimiento.

El portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, afirmó que “el Principado está incumpliendo el convenio y es fundamental que los técnicos municipales evalúen el alcance del proyecto”. Considera que “es muy grave que el gobierno local reconozca que no tiene ningún proyecto y que no diga nada”. Para Sánchez solo hay dos opciones: “O el ejecutivo municipal lo conoce y no lo compartió con el resto de grupos o siendo la administración regional del mismo color político se mantiene callado poniendo los intereses del partido por encima de los intereses de los vecinos”.

La portavoz municipal del PP, María Antonia García, destacó que “una vez ejecutadas las obras de urbanización el Principado cederá el espacio al Ayuntamiento, que se hará cargo del mantenimiento”. Por lo tanto, añadió, “algo tendremos que decir”. “Mal empezamos cuando las obras de la superestructura ferroviaria no se iniciaron y no conocemos el proyecto de la urbanización”, dijo.

Luis Fernández, portavoz de Ciudadanos, pide al gobierno local que “esclarezca” en “qué condiciones se encuentra el proyecto” y si ha analizado el documento. “Si es así, por qué no tenemos conocimiento de él y en el caso de que sea que no, saber la razón por la que no se llegó a consensuar”, apuntó.