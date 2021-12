El movimiento vecinal que enorgulleció a Riaño

La puesta en marcha del distrito langreano de Riaño fue para muchas familias una gran oportunidad en un momento en el que la vivienda escaseaba o, lo poco que había, no se encontraba en las condiciones deseables. Sin embargo, estos primeros habitantes se encontraron con un polígono residencial, casi sin servicios, que echaba por tierra sus ilusiones. Pero no se dieron por vecinos. Y a fuerza de luchar desde el asociacionismo, lograron un centro de salud, colegios y hasta una casa de cultura. Todo esto se muestra en el documental “1975, el asociacionismo como medio de evolución, el caso de la asociación de vecinos de Riaño”, que firma el realizador Marino Franco. Su estreno será hoy a las seis de la tarde en el Nuevo Teatro de La Felguera. Ayer, y de forma previa, algunos de sus protagonistas, ofrecieron algunas pinceladas del documental.

Cuenta Marino Franco que la idea surgió de las muchas veces que había acudido a Riaño para presentar sus trabajos. “Un día les hablé de la posibilidad de hacer un documental y me dieron luz verde, me cedieron material, grabamos los testimonios y aquí el está el proyecto, creo que es uno de los trabajos de los que estoy más orgulloso”, explica. Y no es el único. La presidenta de la asociación de vecinos de Riaño, Felicita Gil, también se mostró “orgullosa”, pero no sólo del documental, sino de todo lo que hicieron como asociación para que el distrito tuviese entidad propia. “Se podría hacer un libro porque las vivencias de Riaño dan para mucho, cuando llegamos aquí no teníamos nada”, apunta.

La asociación vecinal tuvo como germen a un grupo de mujeres recién llegadas a Riaño que se negaban a que el polígono fuese un barrio dormitorio sin servicios. “En aquel momento estaban en alza las asociaciones de amas de casa, así que nos reunimos con la asociación de Oviedo, que nos ayudó a constituirnos, en la primera reunión nos juntamos 200 mujeres, y cuando empezamos a hacer socias, superamos el medio millar”, destaca. Y comenzó la lucha. “Primero por el centro de salud, pero después para conseguir farmacias, los colegios, la urbanización del polígono... todavía seguimos necesitando más cosas, como bancos o papeleras, pero ya no tiene la misma importancia de entonces”. Entre estas mujeres que lucharon por Riaño también se encontraba ayer María del Mar García. “Recuerdo que ni siquiera nos recogían la basura, era un caos, pero fuimos consiguiendo todo gracias a las movilizaciones”, apunta. Carmen Negreira, que también fue de las primeras habitantes, recuerda que “era una ciudad fantasma, la verdad que al principio llevé una desilusión, pero conseguimos que eso cambiase y hoy estoy muy orgullosa de ser de Riaño”. Además de la presentación de hoy, el documental podrá visionarse los próximos meses en el distrito.