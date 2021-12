“El que critica la risa y la comedia lo hace porque se ha dejado vencer por el miedo”

Apenas descuelga el teléfono y lo deja claro: “Asturias es mi segunda casa, siempre me he sentido muy bien tratado. Yo a Asturias voy por mí, por mi bienestar, no por vosotros”. Suelta una carcajada. Es Dani Mateo (Granollers, 1979), periodista y cómico, presentador, actor y locutor de radio. Un todo terreno que hoy y mañana actúa en Mieres con su espectáculo de monólogos. Unos monólogos que fueron los que llevaron hace 20 años, a las páginas de los diarios, y concretamente a las de LA NUEVA ESPAÑA. “Recuerdo que si no fue la primera vez, una de las primeras veces que publicaron sobre mí en papel fue en este periódico, por eso le tengo un cariño especial”, asegura el cómico antes de viajar a Asturias. Presentador del programa “Zapeando”, colaborador en “El Intermedio” que conduce el Gran Wyoming, Dani Mateo es uno de los rostros más conocidos entre los humoristas españoles. Aún queda alguna entrada para poder ver su espectáculo hoy y mañana, a las 21 horas, en el Mieres Centru Cultural.

–¿Qué trae esta vez a Asturias?

–El monólogo es una ventana abierta a mi momento. Partiendo de esa base, la gente verá a un Dani de 42 años viviendo en el año 2022, algo que es el futuro. Mucho más allá de lo que pensaba. Para mí de joven el futuro era el 2001. Estos dos factores generar un torrente de pensamientos que yo me tengo que sacar, porque si me los quedo, exploto. Voy a hablar de mi desconcierto ante la actualidad.

–Da para mucho la actualidad.

–La actualidad nos la está poniendo a huevo. Ya es impredecible como vas a reaccionar ya a pandemias, volcanes, a futuros meteoritos... Es este desconcierto el que yo quiero compartir con mis amigos, con mi público, para ver si a ellos también les pasa.

–¿Cree que el monólogo es un modelo difícil de exportar?

–No necesariamente. El monólogo no depende tanto del país o la zona de la que hables, sino de como eso cristaliza en ti y como la cuentas. El monólogo bien hecho al final es muy bonito porque lo importante es el filtro, que es la persona. No es lo que pasa, sino cómo la persona que lo cuenta lo vive o le afecta. Te pongo el ejemplo de Ignatius (Farray). El humor de Ignatius no tiene tanto que ver en si él es canario o está en Canarias o Madrid, sino como él filtra esos sitios y los cuenta a través de su visión.

–En un espectáculo tan personal, ¿cuál es el secreto de para mantener al público en vilo?

–Sin duda, el secreto es cerrar las puertas por fuera. Que no se puedan escapar (risas). Hay que ser consciente de que hay un punto en el que un monólogo no puede competir con internet, con un videoclip, con “inputs” cada segundo... Hay que vencer la tendencia natural que tenemos al zapping. La gente tiene el móvil en el bolsillo, y eso es una ventana abierta a todo. A veces te sientes como un profesor de instituto, y te planteas cómo conseguir que chavales que tienen en el bolsillo Eurodisney estén escuchando las declinaciones en latín. Pero al final se logra.

–¿Qué importancia tiene reírse en la vida?

–Esta frase que te voy a decir ahora, y lo voy a volver a citar, se le atribuye a Ignatius, aunque realmente no creo que sea suya. La risa es lo contrario al miedo. Y cuanto más miedo hay, más risa se necesita. La risa es nuestro mecanismo de defensa, lo necesitamos. ¿Cómo no te vas a reír? ¿Cuál es la alternativa? ¿Quedarte en el sofá esperando que caiga el meteorito? Al final la única forma de tomarte la vida es con humor. La risa es la venganza que tiene el humano, un ser insignificante para el universo. El que critica la risa o la comedia es porque se ha dejado vencer por el miedo.

–En los últimos tiempos se está apostando mucho por el monólogo dentro de la programación cultural que ofrece el Ayuntamiento de Mieres.

–Obviamente me parece un acierto. ¿Qué voy a decir? Pero en general cualquier espectáculo está bien. Necesitamos muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo ya tengo mi cuota de fama cubierta, tengo dos programas diarios en la televisión, y eso es impresionante. Y sin embargo, y poca gente me creerá, porque además soy catalán, pero cuando hago teatro y monólogos no lo hago por dinero. Es de las poquísimas cosas que no hago por dinero. Pero lo que se vive es una sensación única. No tiene nada que ver con ver una pantalla o estar detrás de la pantalla. En el caso del monólogo, además, tiene algo que no tiene el teatro. Una obra es un texto que estás representando, pero el monólogo, aunque también es un texto, el que lo hace es su autor. Ese tío lo cambia cuando quiere, lo interrumpe cuando le da la gana para hablar directamente por el público... Como espectador, además, pasas una hora con una persona como si fueras a tomar un café. Te sientes parte de ese espectáculo. Siempre que lo sepas apreciar, y no estés pendiente del móvil.

–Televisión, radio, teatro. ¿Saca tiempo para vivir?

–Al final, por suerte, mi trabajo no lo puedo considerar un trabajo, porque disfruto mucho. Se nota cuando uno está en el sitio que quiere estar y haciendo lo que quiere hacer. Sí, vale, es trabajo, pero ¿la alternativa cual sería? Si tienes la suerte de que te guste lo que haces, no te puedes tomar las cosas como un empleo. Mira, te voy a contar una anécdota del padre de Enrique San Francisco y el Gran Wyoming en un rodaje en Madrid. Les habían montado un set con unas tumbonas y unas cervezas y estaban allí tirados esperando. Y en frente había una zanja con unos obreros en pleno agosto sudando y tirando de pala. Y el padre de Enrique le dijo, con su ironía: “Chechu, no te confundas, lo nuestro es duro, pero eso también”... Y sí, trabajo mucho, pero esto me encanta.

–¿Dónde disfruta más: radio, televisión, teatro...?

–Me lo han preguntado muchas veces, y la verdad es que no se que decir. Lo que si tengo identificado es lo que me cuesta más. Y te lo puedo decir. Me cuesta más escribir los monólogos. Y la razón es sencilla. Me gusta mucho leer, y cuando me pongo a escribir me cuesta porque no acabo de quedar contento con la frase para que esté perfecta. La peor parte de un monólogo para mí es ponerlo en un papel. Es lo más duro. Pero todo lo que es hablar, da igual donde, me encanta. Da igual la tele, la radio, el teatro... Lo que es hablar me flipa. Menos mal que hago los monólogos, porque imagínate las turrras que les daría a mis amigos (risas).

–Una curiosidad. ¿Cómo lleva la fama?

–Ten en cuenta de que en Madrid, casi en cada cafetería te encuentras a alguien de “La Casa de Papel” tomándose un cortado. Paso bastante desapercibido. Pero después de 20 años sí que te tienes que acostumbrar a que te reconozcan. Es un poco raro cuando entras en un bar, y notas que la gente te mira. Pero es que todos lo hacemos. Mañana entra Andreu Buenafuente en un restaurante y yo esa mirada se la hecho. Al final es algo con lo que tienes que convivir. Quizá sea la parte más complicada, saber que te están mirando todo el rato. Pero luego también está la parte del respeto y del cariño. Vuelvo a poner de ejemplo a Asturias. Los asturianos tenéis muy bien pillado el punto. La gente no disimula para mirarte. Te conoce, te lo dice, te dedica tres palabras bonitas, y ya está. Y eso también te reconforta.

–¿Es la prensa rosa la peor parte de ser un personaje público?

–Por suerte, lo he esquivado bastante bien. Hubo un momento, igual cuando hacía “Sé lo que hicisteis”, o cuando me casé, que salió alguna foto... Pero nunca he entrado en ese mundo ni quiero. Hay gente que vale para eso. Pero a mí nunca me ha interesado. Y lo he querido esquivar y me ha salido bastante bien. Me refiero al mundo rosa. Porque en el mundo polémica, se me ha dado un poco peor. Es más, se me han quitado las ganas de tener Twitter.

–Usted es uno de los referentes entre los cómicos, y ha trabajado con otros grandes del sector y de la televisión. ¿Cómo se lleva trabajar con todos ellos?

–Tienes que vencer la primera barrera. Imagínese en 2012, cuando fui a trabajar con Wyoming, para mi era como si fuera guitarrista y fuese a tocar como Jimmy Hendrix. Tenía ese punto, que también es bonito, de la distancia que genera la admiración. Pero una vez que pasa eso se convierten en compañeros y amigos, y no paras de aprender de ellos. Es un privilegio. Si te gusta la comedia, por ejemplo, se aprende un montón. Y eso me ha pasado con muchos compañeros: Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Ángel Martín... Gente con la que he trabajado que me parecen increíbles. A otro nivel no, pero a nivel artístico y cómico este país es una superpotencia.

–¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–El más inmediato es vivir. Bueno, rectifico. Mi proyecto para el 2022 es sobrevivir. Y espero que me salga bien. Pero por si acaso, que todo el mundo venga hoy y mañana a Mieres a verme, y eso que se llevan.