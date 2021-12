Langreo convoca las ayudas del covid para repartir un total de 329.700 euros

El Ayuntamiento de Langreo abre el plazo para acceder a los 329.700 euros reservados para ayudar a las familias más afectadas por la crisis sanitaria. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la resolución por la que se aprueba esta convocatoria, destinada a la compra de artículos de necesidad como bien puede ser la alimentación, el vestido o el material escolar, entre otros bienes. Las solicitudes podrán presentarse desde el próximo lunes hasta el día 24 y no se realizarán por unidades familiares sino por personas.

Para acceder a estas ayudas hasta que estar empadronado en Langreo, al menos durante el último año anterior a la convocatoria, además de haber visto disminuidos “sustancialmente” los ingresos desde el 14 de marzo como consecuencia directa de la crisis sanitaria. Esto puede haberse dado por el despido o no renovación del contrato de trabajo, haber sido incluido en un ERTE o, en el caso de ser autónomo, haber tenido un cese total o parcial de la actividad.

El montante de las ayudas, los 329.700 euros se repartirán entre los solicitantes, con un máximo de 1.000 euros por beneficiario. Además, se podrá disponer de la ayuda en dos modalidades. Por un lado, una ayuda directa de ingreso en cuenta por las cuantías que se muestren en las facturas de gasto en negocios ubicados en el término municipal de Langreo. Por el otro, la entrega de una tarjeta prepago con el importe de la ayuda que sólo se podrá utilizar en los establecimientos adscritos a este sistema. Para incentivar el uso de estas tarjetas, los adjudicatarios tendrán 100 euros más para gastar.

Si tras aprobar las subvenciones quedase dinero se habilitaría una segunda línea. “Será para empleados de empresas de servicios esenciales que han trabajado durante el confinamiento, entre ellos atención a domicilio, limpieza o supermercados”, había apuntado el edil de Promoción Económica, Javier Álvarez, tras la aprobación de las bases. A mediados de octubre, las uniones comarcales de Comisiones Obreras y UGT denunciaron un “nuevo retraso” del gobierno local en la convocatoria de ayudas destinadas a las familias más afectadas por la crisis sanitaria. Del montante consignado por el Ayuntamiento para este destino solo fueron adjudicados y distribuidos 8.600 euros.

La cuantía aprobada no llegó al 2,5% del importe total aprobado a pesar de que el Consistorio recurrió a dos convocatorias diferentes dado que a la primera solo se presentaron 56 solicitudes. En la segunda se sumaron 31 más, con lo que el total fue de 87. De ellas fueron aprobadas menos de la mitad, 41, y el resto, un total de 46, o no cumplió los requisitos o no presentó la documentación solicitada. Las ayudas oscilaron entre los 150 y los 350 euros.