¡Aúpa Nevaria!

Apenas había pasado un cuarto de hora desde la apertura de la carpa y ya estaba casi llena. Y es que si algo se constató ayer en Nevaria, la feria allerana de la nieve y la montaña, es que la población está con ganas de deportes al aire libre. La pandemia ha hecho que muchos ciudadanos se replanteen sus prioridades, y opten en muchos casos por actividades al descubierto para pasar sus días de ocio. Así, los expositores de tiendas especializadas, guías, o estaciones de esquí recibieron decenas y decenas de visitas, compras y consultas por parte de los asistentes.

El evento allerano volvía a su habitual carpa de Moreda tras fallar un año debido a la pandemia, que impidió su realización en 2020. Y para este reestreno del certamen, que alcanza sus 14 años de vida, el Ayuntamiento de Aller contó con dos invitados de excepción: los hermanos Pou. Dos de los mejores escaladores del mundo, que con su carácter amable y abierto atendieron a quienes se les acercaban para charlar o hacerse una foto. Iker y Eneko Pou también ofrecieron por la tarde, en el Teatro Cine Carmen, una conferencia llamada “Aúpa Pou: una vida encordados”, en la que explicaban toda su trayectoria, desde sus inicios junto a sus padres, hasta sus aventuras más recientes. “Asturias es como nuestro segundo hogar, tenemos una historia muy bonita con Asturias y siempre es un placer estar aquí”, señalaban los hermanos mientras daban el protocolario paseo con las autoridades.

La presencia de estos escaladores fue especial para mucha gente, pero entre los más ilusionados estaban Noé Rodríguez y Carlos García, los dos socios de la empresa allerana de guías de montaña “Jarascada”. “Somos muy fans de los Pou, y ha sido increíble poder charlas con ellos un rato”, afirmaban, aún con la sonrisa en la boca, los dos jóvenes. Y es que no solo se llevaron una foto con sus ídolos y pudieron charlas unos minutos con ellos, sino que pueden presumir de tener una gorra firmada por ambos y uno de los libros que acaban de publicar. Respecto a la feria, estos jóvenes emprendedores explican que, en su segunda participación, “se está viendo que la gente tiene ganas de salir y de hacer deporte, y aunque hay cosas que se pueden hacer por libre aunque no tengas experiencia, siempre es mejor ir acompañado de un guía profesional”.

Entre la treintena de stands que en esta ocasión se ubicaron en la carpa de Moreda también había estaciones emblemáticas, caso de Baqueira-Beret, que compartía puesto con el complejo del Val d’Arán. Benjamín Álvarez es colaborador de ambas estaciones para la feria allerana. “Hay más interés que nunca, no solo por la nieve, sino también por la montaña y por salir de casa. La gente necesita salir y no quedar en casa”, explica este expositor, que no ha fallado en las 14 ediciones de Nevaria.

También los establecimientos comerciales despachaban ayer clientes. Marifé Galán, de la tienda mierense “Deportes Tuñón”, constataba justo tras cerrar una venta el interés de la gente, y la importancia de la feria para esta clase de negocios. “Nosotros llevamos más de diez años viniendo, y la verdad es que este en concreto se nota que la gente viene con más ganas. Es aún temprano y ya se va viendo el ambiente”, indicaba, para agregar que “tener una feria para tiendas especializadas es un auténtico lujo”.

Autoridades

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, ejerció de anfitrión, y aseguró que “tenemos mucha ilusión de representar una parte importante de todo el turismo que queremos ofertar”. El regidor señaló que en el caso de los deportes de Invierno, esta será, a priori, la última temporada de Fuentes de Invierno con generadores. “Ya está todo en marcha para el año que viene estar enganchados a la línea eléctrica y confío que así sea”, indicó.

Las medidas de control de entrada provocó que se formará alguna cola para entrar en la carpa en determinados momentos. Algo que prueba el gran interés por el evento. Y es que Nevaria, como los Pou, quiere seguir dedicando años a la nieve y la montaña.