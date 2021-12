El tren turístico de Samuño, al servicio de los afectados por el argayo de La Nueva

La apertura al tráfico de la carretera de acceso a La Nueva, en Langreo, afectada por el deslizamiento de una antigua escombrera minera entre El Cadavíu y el pozo Samuño, va para largo. Los técnicos todavía tienen que valorar cómo afrontar esta obra con seguridad. Por eso, y como solución alternativa, los vecinos dispondrán a partir de mañana de tren turístico del ecomuseo minero de Samuño para facilitar los desplazamientos entre La Nueva y El Cadavíu. Así lo anunció ayer la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, durante la asamblea que se organizó en La Nueva. Un encuentro donde la regidora escucho de primera mano las demandas de los vecinos. En cuanto a la otra carretera afectada, la que va a Pampiedra, estará abierta al tráfico desde hoy.

“No es un argayo al uso”, señaló la regidora, destacando que “se trata de un terreno de tierras débiles y estamos hablando de 3,5 millones de toneladas”. Arbesú explicó que, debido a esta situación, “no se puede habilitar la carretera de cualquier manera porque se podría generar un peligro”. Es verdad que los vecinos no están incomunicados, ya que hay vías alternativas para llegar, “pero son muy engorrosas”. De hecho, y mientras no se pueda abrir el paso por la carretera, los servicios operativos del Ayuntamiento están trabajando para adecentar esos pasos alternativos. Sin embargo, no todos los vecinos tienen coche y el transporte escolar tampoco pasa por estas vías alternativas. De ahí que se opte por habilitar el tren turístico del ecomuseo minero.

Ayer, tras finalizar el encuentro con los vecinos, se analizaron las necesidades con el objetivo de establecer unos horarios para el tren turístico. Además, también está abierto –entre las ocho de la mañana y las diez de la noche– el paso peatonal que discurre entre la estación de El Cadavíu y La Nueva.

La alcaldesa también aprovechó la asamblea para explicar todos los pasos que se han dado hasta ahora. Así, señaló que “hemos llamado por teléfono a todos los vecinos, teniendo en cuenta los datos del padrón, para ver qué necesidades tenían”. Y a modo de ejemplo, apuntó que una vecina tenía cita en el médico mañana y será acompañada por los voluntarios de Protección Civil. En cuanto a la gestión de las emergencias, el helicóptero del 112 Asturias puede aterrizar en el aparcamiento de Pampiedra y, desde ahí, facilitar el traslado de los pacientes.

También se actuó para restablecer el suministro de electricidad a los vecinos de Pampiedra y alrededores con la utilización de un generador. En cuanto al suministro de agua en La Nueva, que ayer por la mañana permanecía cortado, se restableció a lo largo de la tarde tras realizar un bypass.

Vecinos

Los vecinos también participaron de manera activa en la asamblea. Mayoritariamente agradecieron que se habilitase el tren turístico, aunque se mostraron cautos hasta conocer los horarios de este transporte alternativo. Una de las cosas que más les preocupaba es que los niños pudiesen ir a clase desde mañana. En La Nueva hay una decena de niños que utilizan el transporte escolar. Alicia López, madre de tres, manifestaba ayer su preocupación “porque unos van al colegio y otros al instituto, no tienen los mismos horarios, así que a ver qué van a hacer”. Preocupación que también hacía suya Clara Eugenia Lemos, “porque mi nieta no puede faltar a clase”.

Otra vecina muy afectada por el argayo es María Almudena González, que regenta un establecimiento hostelero en La Nueva. “Tenía reservas para Nochevieja que ya me están cancelando, nosotros vivimos de los turistas, así que no sé cómo vamos a aguantar en esta situación”. La alcaldesa escuchó su demanda y se mostró abierta a estudiar compensaciones para esta hostelera.

Las lluvias de los últimos días fueron las que provocaron esta situación, originando el deslizamiento de la escombrera minera, que se vino abajo. El pasado miércoles se produjo el primero de los cortes en la carretera de Pampiedra, mientras que al día siguiente el desprendimiento llegó a la vía de acceso a La Nueva. A consecuencia de ello, el Gobierno regional activó el Plan Territorial de Protección Civil del Principado (Platerpa) en su situación 0. Estos cortes afectaron a una población de 400 vecinos.