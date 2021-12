En La Felguera gusta la fabada cocinada en Gijón

El primer premio del concurso gastronómico “Su Excelencia la Fabada”, que se celebra con motivo de las jornadas culinarias que terminaron ayer en La Felguera, fue a parar al Café Central de Gijón. El establecimiento ya se hizo con el triunfo en 2018, y ahora, con un nuevo galardón, puede afirmar con orgullo que sirve una de las mejores fabadas de Asturias.

La artífice de esta delicia gastronómica es Esther Calles, que regenta el establecimiento junto a Javier Argüelles. “La verdad que no pensábamos en ganar, pero estamos muy contentos porque la gente responde muy bien y se nota que la clientela aumentó”, apunta la cocinera.

La participación en el concurso, como explica Argüelles, vino de la mano de un cliente y amigo de La Felguera que les animó a participar. “Conocía el concurso y nos dijo que por qué no nos presentábamos, así que lo hicimos sin ninguna pretensión, y ganamos”, señala Argüelles, añadiendo que “la primera vez puede que sonara la flauta, pero ganar una segunda vez quiere decir que la fabada está buena”.

Esther Calles explica que lleva cocinando fabada “toda la vida, aunque la que me enseñó de verdad a hacer la fabada fue mi suegra, que me decía que las fabes hay que hacerlas muy despacín, además de qué cantidad de compango y agua echar para que estuviese equilibrada la fabada”. Para la cocinera, el secreto es “la buena materia prima, tanto de la fabada como del compango, y nosotros tenemos un buen proveedor de fabes, El Gobernador, que es una faba muy fina, no se nota nada la piel; y el compango es de Bimenes, de La Vega de San Julián”.

En su establecimiento, que va a cumplir ahora 31 años, “siempre hemos tenido fabada, y sobre todo de unos años para acá, siempre se oferta en el fin de semana”. Y de hecho, es un plato que gusta mucho, ya que así se puede observar en las buenas críticas que tienen en internet. “La verdad que gusta mucho nuestra fabada, y mira que tuvo unos años como un plato más olvidado, pero está resurgiendo”.

Tras participar en “Su Excelencia la Fabada”, este establecimiento ya tiene sus miras puestas en otros concursos, como el que se realiza en Villaviciosa. “También queremos presentarnos al concurso del pote asturiano de Turón, porque tampoco se nos da nada mal”, explica Argüelles. En el pasado también salieron victoriosos con otro de sus platos estrella, la menestra, en un concurso que se celebró en Gijón en 2011. Y para terminar, algo polémico. ¿La fabada en el momento o para el día siguiente? “Para mí, la fabada mejor del día, casi todas las comidas me gustan más cocinadas el mismo día”, sentencia la cocinera.

Premiada

Junto al Café Central de Gijón, la otra premiada en el concurso de fabada, que celebró su cuadragésimo primera edición, el primero que se celebra desde que las jornadas gastronómicas fueron declaradas Fiesta de Interés Regional, fue Nieves Avello López, dentro de la categoría de particulares. Avello, a diferencia del establecimiento hostelero, era la primera vez que ganaba el concurso. Se presentó en 2019, pero quedó cuarta. El segundo lugar fue para Concepción Fiallegas Lorenzo (que en la pasada edición ganó) y el tercero para Pablo Montes Sedano. Ana Isabel Castaño y Julia Cortés Martínez ocuparon, respectivamente, las posiciones cuarta y quinta.

El certamen contó con esta edición con la participación de 21 cocineros, quince en la categoría de particulares y seis en la de profesionales.