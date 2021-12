“El parque de Redes es un diamante en bruto del que todavía se puede sacar jugo”

Mañana se celebra el 25 aniversario de la declaración del parque Natural de Redes, que engloba los concejos de Caso y Sobrescobio. El alcalde de este último concejo, Marcelino Martínez, repasa en esta entrevista la evolución del parque, así como los beneficios e inconvenientes que ha conllevado formar parte de esta reserva natural.

–¿Cómo ha evolucionado el parque natural de Redes en estos 25 años?

–La evolución ha sido buena, hay un antes y un después, de hecho, considero que su declaración fue beneficiosa para nuestros municipios, aunque siempre hubo algunas pegas por las restricciones que conllevaba su declaración, pero en general diría que ha sido muy positivo.

–¿Qué inconvenientes ha traído para el concejo la declaración del parque?

–La verdad que desconozco lo que ocurrió justo cuando se hizo la declaración, pero al principio sí se pensó que podía ser problemática para los vecinos del concejo. Sin embargo, a la vista está que, tanto Sobrescobio como Caso, crecieron mucho. Y creo que todavía le falta mucho recorrido al parque, es un diamante en bruto del que todavía se puede sacar jugo. Quizá no todo el mundo esté de acuerdo con esto, pero yo creo que ha sido algo muy bueno para este territorio y ha tenido mucho que ver con el cambio que han experimentado los dos concejos en este tiempo.

–¿Qué virtudes tiene formar parte de un parque natural como el de Redes?

–Creo que, en general, ayudó a todo el mundo, a todos los sectores, como al ganadero. No puedo obviar que algún perjuicio hubo con las restricciones, pero eso ocurrió años atrás. Ahora, con el nuevo Instrumento de Gestión Integrado (IGI), ya no hay tantas prohibiciones.

–¿Ayudó a que se conocieran un poco más los dos concejos que forman el parque?

–Claro, es que también ha sido bueno para el turismo. Sobrescobio y Caso eran dos concejos desconocidos, y ahora, si dices que eres del parque de Redes, todo el mundo lo conoce. También considero que fue un empujón muy grande para los dos concejos, ahora mismo no puedo ver Sobrescobio sin estar dentro del parque. Además, no hay más que ver cómo están los pueblos de cuidados, todas las cosas que se hicieron, y es que a través del parque se han hecho obras importantes de servicios para los vecinos. La verdad que no puedo estar más agradecido a todos aquellos que consiguieron que Sobrescobio se integrase en el parque natural de Redes.

–¿Considera que el parque natural de Redes está bien promocionado desde el punto de vista turístico?

–Siempre he dicho que el parque natural de Redes necesita más promoción, es una asignatura pendiente en la que tenemos que seguir trabajando para darle más visibilidad. Eso sí, las cosas hay que hacerlas poco a poco. Estamos en el buen camino y esperamos lograr la posibilidad de promocionar mucho más el parque.

–¿Qué iniciativas podrían llevarse a cabo?

–Pues se podría dar más visibilidad al parque con la organización de diversas actividades. Ahí tenemos mucho que decir los ayuntamientos. Por ejemplo, que Sobrescobio sea el próximo año Capital Española de las Montañas será una buena promoción para el parque. También contamos con el apoyo del Principado y desde esta administración también se podía apostar mucho más. Tengo que decir que, en este sentido, estamos experimentando un cambio a mejor, porque hasta ahora no se había apostado tanto por el parque desde el Principado.

–De hecho, este año se consiguió la apertura del hospital de la fauna dentro del parque natural, una instalación que llevaba diez años concluida.

–Es un ejemplo sí, aquí tengo que agradecer lo involucrada que está la consejería de Medio Rural, porque el hospital de la fauna llevaba años parado. Siempre había buenas palabras, pero nadie lo sacó adelante hasta que llegó este último Gobierno, a pesar de que nosotros no parábamos de pedirlo. La verdad que era una vergüenza tenerlo parado, por no hablar del gasto de dinero que suponía que estuviese cerrado, y fue llegar el nuevo Ejecutivo y, desde el primer momento se pusieron a trabajar para abrirlo. El centro ya es una realidad y está funcionando. A partir de ahora se irán organizando diversas actividades para que todo el mundo pueda venir a ver este equipamiento que, probablemente, sea único en España.

–También se han desarrollado otras acciones, como permitir el uso lúdico de Tanes o la minicentral hidráulica de Rioseco.

–Permitir el uso lúdico del pantano es otro empujón para el parque natural de Redes, con iniciativas así sí se promociona el parque. En cuanto a la minicentral, el proyecto lleva gestándose desde 1998 y estuvo parado varios años, pero EDP decidió tirar adelante y esperamos que sea una realidad el año que viene, esta iniciativa va a contribuir con Sobrescobio, no será mucho, pero sin duda será una ayuda importante.

–La protección que da el parque también sirve para que proyectos como el de la línea eléctrica de Lada-Velilla no se lleven a cabo.

–Nunca se debería haber empezado ese proyecto, lo que queda ahora es desmontar las torres que se instalaron, que no pintan nada. La verdad que se hicieron unas barbaridades con este proyecto, tenemos hasta una torreta que se encuentra encima de un castro. Para esto sirve la protección del parque, y tenemos que vivir con ella si queremos seguir integrados en él. En algunos momentos puede ser perjudicial, pero tiene muchos más beneficios que perjuicios.

–Aun así, sigue habiendo personas que se quejan de las restricciones que supone estar integrados en el parque natural de Redes.

–Entiendo a los que protestan, porque en su momento hubo restricciones que perjudicaron a algunos sectores. Pero el nuevo IGI, como he dicho antes, es mucho más permisivo. Hay cosas que al principio no se podían llevar a cabo y ahora son autorizables, y tengo que decir que costó mucho trabajo desarrollar el nuevo IGI.

–¿La iniciativa privada también se ha aprovechado de la declaración del parque?

–Pues ha habido muchos proyectos, que se han canalizado mayoritariamente a través de los fondos Leader, que son muy importante en el Alto Nalón, con proyecto destacadísimos. Aquí tienen mucho que decir los grupos de desarrollo local que hay en Asturias, porque desde hace unos años casi es el único dinero que llega para promotores a la zona rural. Por eso los concejos que estamos en el parque natural de Redes tenemos la suerte de estar en esos grupos de desarrollo y tenemos que seguir luchando por ello porque es así como se fija población y se lucha contra el despoblamiento.

–Otra de las iniciativas próximas a realizar es el camping público de Redes.

–Sí, es un proyecto de fondos mineros ambicioso que abarca tanto el sector turístico, como el ganadero. Va a ser un revulsivo para el concejo. Las obras comenzarán en 15 días. Su desarrollo se enmarca en el proyecto de recuperación de zonas degradadas del municipio con el objetivo de su valorización agroforestal, con iniciativas en infraestructuras ganaderas y acciones agroforestales. Contará con una financiación de 1,9 millones de euros.