IU apela en Mieres a la privatización: "Lo principal es poder prestar servicios"

La empresa contratada por el Ayuntamiento de Mieres para la conservación de parques y jardines comenzó a trabajar a principios de diciembre. La cobertura del servicio le supondrá un coste anual al Ayuntamiento de 521.012 euros. En breve, el Consistorio licitará por un importe de 9,6 millones la concesión por diez años de la limpieza del casco urbano. Por mucho que el procedimiento se designe a nivel municipal como externalizaciones, no deja de chocar que un gobierno de IU haya asumido una política basada en la privatización de servicios. También resulta relevante que las medidas no hayan encontrado prácticamente rechazo. “Consideramos que es preciso que el gobierno local adopte las medidas necesarias para garantizar la cobertura de servicios tan fundamentales como la limpieza; es algo que entendemos necesario e imprescindible”, subraya Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres. En pocas palabras, al movimiento vecinal le importa mucho más el fondo que las formas.

Para entender la maniobra del gobierno de Aníbal Vázquez hay que empezar por la motivación, para luego profundizar en las razones que explican la decisión tomada. “Para nosotros es esencial, prioritario, poder prestar unos servicios de calidad a la ciudadanía”, apunta el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez. A lo largo de los últimos años tanto la limpieza como el mantenimiento de las zonas verdes han venido generando constantes quejas en el municipio. La disculpa se ha centrando en la falta de personal. “A lo largo de la última década hemos perdido alrededor de un centenar de trabajadores, en su mayoría personal laboral”, subraya el propio Aníbal Vázquez.

Los gestores de IU argumentan que el plan de privatizaciones (o externalizaciones si se opta por un término políticamente menos agresivo) busca “desahogar” a la plantilla. “Durante la última década hemos estado atados de pies y manos con las contrataciones”, apuntan, en referencia a la legislación aprobada por el PP en 2012 que impide a las administraciones locales convocar libremente nuevas plazas (tasa de reposición). Es decir, el gobierno local argumenta que la plantilla se ha debilitado sin que el Ayuntamiento nada pudiera hacer para cubrir las abundantes bajas por jubilación. Actualmente, solo 54 operarios llevan a cabo la limpieza viaria, la recogida de basuras, la atención de caminos y carreteras y la jardinería.

“No tenemos personal para abordar la cobertura de todos los servicios”. Es el argumento central para explicar la reorganización que se ha puesto en marcha. Y sin alejarse del fundamento esencial que emana de dar respuesta a las demandas sociales, el gobierno local matiza la difusa diferencia entre externalización y privatización. En este punto también exponen un razonamiento tan debatible como cierto: “Todos los trabajadores que venían realizando las tareas que hemos contratado mantienen sus derechos y condiciones de trabajo. No hemos hecho como otros ayuntamientos, subrogando el empleo”, apuntan Francisco García, concejal de Personal.

El gobierno local alega la falta de personal como impedimento para dar respuesta a la cobertura de la demanda de servicios. El planteamiento se puede visualizar a través de cifras concretas. El servicio municipal de jardinería estaba hasta ahora integrado por tres operarios. “Tenemos que atender unos 200.000 metros cuadrados de zonas verdes”, subrayan los responsables municipales. En cuanto al área de limpieza, son 30 los trabajadores asignados actualmente a la tarea, aunque algunos tienen en ocasiones que reforzar otros departamentos, como la recogida de basura.

La firme decisión de mejorar los servicios ha quedado constatada en otro tipo de medidas no menos contundentes. El Ayuntamiento de Mieres abrió hace semanas expediente disciplinario a dos trabajados del servicio de limpieza. La medida, según pudo confirmar este diario, está avalada por un documentado informe sobre las malas prácticas de estos operarios, que se ausentaron “asiduamente” de sus responsabilidades laborales en horario de trabajo, dedicando el tiempo al ocio personal. La actuación municipal es una respuesta directa a repetidas quejas presentadas por el movimiento vecinal.

Con la empresa contratada para el mantenimiento de jardines ya en actividad y a la espera de que a principios de 2022 se adjudique la limpieza del casco urbano, son 33 los trabajadores laborales del Ayuntamiento que quedarán liberados de sus funcionales. Este personal se trasladará, principalmente, a la limpieza de la zona rural. “De esta forma reforzaremos todos los servicios”, destaca Francisco García.

Fuera del casco urbano se reforzará la presencia de los efectivos de limpieza y mantenimiento en los principales núcleos del concejo, como Turón, Figaredo, Rioturbio, Ujo, Santa Cruz, Cenera, Baíña, Ablaña y Cuna, entre otros. “Para ello se destinarán parte de los trabajadores municipales liberados del servicio de limpieza viaria y jardinería, creando nuevas brigadas municipales específicas para los pueblos”, remarca el concejal de Personal.

Solo ofertas públicas de empleo

Aceptando la aparentemente irrefutable constatación de que el Ayuntamiento de Mieres no tiene personal para atender la cobertura de la limpieza de la ciudad, cabe plantear si no habría otra fórmula alternativa a las privatizaciones. Hay que partir de la base de que el Consistorio está contratando nuevo personal según los máximos que permite la tasa de reposición. De hecho, está en marcha una oferta pública de empleo para la incorporación de diez operarios que darán servicios en los departamentos de mantenimiento de carreteras y albañilería. Desde el año 2018 hasta 2020 fueron un total de 25 puestos cubiertos. El Consistorio sumaba 16 años sin abordar un procedimiento de estas características.

Y es que el gobierno local no contempla otra alternativa que la de incorporar personal a través de ofertas públicas de empleo. Esta postura quedó cerrada en el pleno de octubre. El concejal de Personal y Recursos Humanos fue en este punto tajante: “En el Ayuntamiento de Mieres solo entrarán nuevos trabajadores a través de ofertas públicas de empleo convocadas con todas las garantías de transparencia”. Este matiz parecería superfluo de no ser por el dato que aportó a continuación. El 90 por ciento de los trabajadores laborales que integran la plantilla municipal ocupan sus puestos de manera “irregular”. Dicho de otra manera, no accedieron a los mismos a través de ofertas públicas de empleo, sino a través de otros procedimientos de contratación temporal que, bien por defectos de forma o mala aplicación de los mismos, terminaron facilitando la continuidad de unos trabajadores que, sometidos en su origen a un contrato temporal, acabaron adquiriendo la condición de fijo.

El gobierno local de IU no quiere a estas alturas entrar a analizar las motivaciones que en su momento permitieron que decenas de trabajadores se quedaran fijos en el Ayuntamiento desde contratos temporales. Ahora bien, subrayan que lo que necesita ahora el Consistorio es una reorganización estructural. “No podemos contratar a personal para seis meses o un año. Y muchos menos vamos a saltarnos los procedimientos que garantizan una concurrencia abierta y en igualdad de condiciones”, puntualiza Manuel Ángel Álvarez.

Un ejemplo que ilustra el motivo que late tras el cambio de las políticas de empleo son las indemnizaciones pagadas a los trabajadores del plan de empleo de 2015 que denunciaron judicialmente al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo por ello sueldos sensiblemente inferiores. Algo más de medio millón de euros recibieron, en global, los 31 trabajadores que reclamaron por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento aun sabiendo que su contrato era por un año. De esta forma se evitó que pasaran a engrosar la plantilla laboral del consistorio. Y es que el actual gobierno local es tajante: “Aquí ya no hay margen para posibles picarescas y favoritismos, y todas las contrataciones será a través de oferta pública”.

La empresa contrata para el mantenimiento de parques y jardines está sujeta a un acuerdo de dos años prorrogables en otros dos en caso de que el Consistorio esté conforme con el rendimiento de las tareas. Por su parte, la empresa que asumirá las labores de limpieza del casco urbano lo hará por un periodo de diez años. La larga duración del contrato responde, en este caso, a la fuerte inversión en equipos que tendrá que realizar inicialmente la empresa para satisfacer las exigencias municipales. El coste previsto para el año que viene son 921.000 euros.

Las externalizaciones de servicios en enmarcan en un contexto de reorganización mucho más amplio. El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Recursos Humanos y Empleo contrató hace meses la “elaboración e implementación de una Relación y Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Mieres, del Organismo Autónomo de Servicios Sociales y del Patronato Municipal de Deportes, desarrollando una propuesta organizativa”. Un contrato que, con un presupuesto base de licitación de algo más de 100.000 euros, tiene como objetivo tener un análisis detallado de la situación organizativa de la administración y de los puestos de trabajo existentes.