Los barrios dan un voto de confianza a la privatización de la limpieza en Mieres

La privatización del servicio de limpieza del casco urbano, junto al mantenimiento de parques y jardines, ha encontrado un aliado en las asociaciones de vecinos de los principales barrios de Mieres. Y es que el deficiente servicio prestado hasta ahora generaba un hartazgo mayúsculo en todos los barrios de la ciudad. Por ello, las agrupaciones vecinales ven en este movimiento del gobierno local una oportunidad para que se mejore la prestación de la limpieza y que Mieres recupere “unas calles alejadas de la porquería”.

Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, indicó ayer que “nosotros tenemos los amores repartidos, porque por una parte somos defensores a ultranza de lo público, pero como también somos vecinos, queremos la garantía de los servicios, que en el caso de la limpieza no se estaba cumpliendo”. Por eso, el responsable vecinal entiende que “si podemos llevar a cabo los trabajos con los empleados públicos que sería lo suyo, pues perfecto, pero si no se da el servicio, como hasta ahora, y lo tiene que hacer una empresa, nosotros lo aceptamos para que la limpieza funcione en las mejores condiciones”.

Díaz Marentes insistió en que su prioridad es que “haya una garantía plena de los servicios, que es para lo que pagan impuestos los ciudadanos”. “Es evidente que Mieres está más sucio, y estamos viendo que, por ejemplo, vuelve a haber otra vez defecaciones de animales por las calles”, agregó el presidente de la Agrupación. “Esto no se trata de izquierdas o de derechas. Se trata de dar el servicio y limpiar Mieres, porque lo estamos sufriendo todos los vecinos”, zanjó.

Desde la asociación de vecinos de Santa Marina, su presidente, Ángel Pastor, tiene una visión muy similar: “Lo que está claro es que el servicio de limpieza como hasta ahora no puede seguir; todo está muy sucio, y el Ayuntamiento tenía que hacer algo”. “No sé si privatizar en lo más adecuado, ya veremos, pero no se podían mantener las cosas como estaban”, apostilló.

El responsable vecinal también se mostró a favor del empleo público, pero con matices: “Yo no voy a apoyar que se pierdan empleos municipales, pero lo que está claro es que hay que cumplir con unos servicios y un trabajo que no se estaba haciendo”. Como ejemplo puso lo sucedido con el área de parques y jardines, cuya gestión lleva desde hace un par de meses una empresa externa. “Antes, para podar un patio con 20 árboles tardaban una semana. Los que lo están haciendo ahora, no tardaron ni una tarde. Y eso es un ahorro de tiempo y de dinero”, finalizó

En esa línea se expresó José Nieves, presidente de la asociación de vecinos de Vega de Arriba. “Estoy de acuerdo con que se privatice la limpieza, no hay nada más que ver como están trabajando los de jardinería”, indicó. En este sentido, al igual que Pastor, indicó que “yo no quiero quitarle el puesto de trabajo a nadie, pero sea privado o público, los servicios hay que darlos, y no se estaban dando”. E insistió: “Lo que había y lo que hay en el área de parques y jardines y como se están haciendo ahora los trabajos, no tiene nada que ver. Está todo más cuidado y más limpio”.

Por último, desde la asociación de vecinos de La Villa, Manuel Prado, indicó que espera que la privatización del servicio de limpieza mejore el actual. “Esperemos que el Ayuntamiento haya acertado, porque no podemos seguir como estamos”. “Ya se ve como está toda esta zona de descuidada y de sucia, al igual que el resto de Mieres”. Para Prado, el casco urbano “lleva sucio en general bastante tiempo”. U se refirió a su barrio en particular: “En La Villa la limpieza siempre fue un tema problemático porque hay muchos botellones y luego pasan días y días sin que se limpie o se recoja lo que queda en el suelo”.

Estas cuatro asociaciones, que representan a tres de los barrios más importantes de Mieres, dan un voto de confianza a la decisión del gobierno de Aníbal Vázquez, que siempre ha huido de la palabra privatización, hablando de externalización de los servicios. “El respaldo total o no a la medida dependerá finalmente de que el servicio se preste como se tiene que dar, en condiciones, algo que ahora no vemos y que es fundamental para los vecinos de todo el concejo. Queremos vivir en un Mieres limpio, y no con las calles llenas de porquería”, subrayó Arsenio Díaz Marentes.

El área sanitaria del Caudal evidencia un repunte en las consultas en atención primaria

Los responsables del área sanitaria VII, correspondiente a la comarca del Caudal, aseguraron ayer estar notando un repunte en las consultas en Atención Primaria, aunque lo calificaron de “normal”, debido a las fechas. Lo hicieron en una reunión con el movimiento vecinal de Mieres, en las que trataron precisamente la situación de los ambulatorios y también el impacto de la pandemia en el municipio y la comarca. El presidente de la agrupación vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, señaló que “los centros de salud no están desbordados, aunque nos dicen que si se ha notado un incremento en las consultas al estar en época de gripes y resfriados, lo que se une a las peticiones de pruebas PCR para detectar el coronavirus, pero no es preocupante”. Por otra parte, la gerencia del área VII, explicó a los vecinos la situación epidemiológica. “Nos han dicho que la planta covid está llena, pero aseguran que pueden atender todos los casos y que en este momento no hay una saturación”, indicó Marentes, que agregó que “lo que sí recomiendan es suspender actos multitudinarios”.

IU defiende la externalización “porque no quedan alternativas”

La dirección local de Izquierda Unida de Mieres defendió ayer la decisión tomada por el gobierno local de privatizar el servicio de limpieza y de parques y jardines en el municipio, y aseguro que la formación apuesta por una gestión pública. “El gobierno de IU apuesta por la gestión pública de los servicios municipales. Lo hicimos con la recogida de la basura o la piscina”, subrayaron desde el partido. Los portavoces de la formación indicaron que “ahora vamos a crear brigadas municipales para los núcleos rurales, para mejorar la limpieza y la conservación de los pueblos. Y lo haremos mientras reforzamos la limpieza viaria con una empresa especializada”. Sin embargo, para la limpieza del casco urbano, IU defiende que la contratación de una empresa externa se debe a que “no hay alternativas, porque el Ayuntamiento no puede ampliar la plantilla porque la ley lo prohibe”. “La tasa de reposición limita las plazas que podemos convocar a través de Oferta Pública de Empleo, y Mieres está convocando todas las que nos dejan, ni una menos”, aseguraron desde el partido que sustenta al gobierno loca. Además, indicaron que las decisiones que está tomando el equipo de Aníbal Vázquez se traducirán en mejores servicios: “Tendremos un concejo más limpio y mejor conservado”. Por último, también cargaron las tintas contra los socialistas mierenses: “Resulta sonrojante que el PSOE diga que vamos a hipotecar el Ayuntamiento. Cuando IU asumió la Alcaldía los socialistas habían dejado un Ayuntamiento en bancarrota”. Apuntan que precisamente uno de los servicios que ahora se contrata, el de jardinería, “estaba externalizado y con una deuda de 18 meses”. “La herencia que dejará Aníbal Vázquez será un Ayuntamiento saneado, más moderno, mejor organizado y con millones de inversiones”.