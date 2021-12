CC OO denuncia que el gobierno de Mieres está “desmantelando” los servicios

La sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Mieres se muestra muy crítica con la privatización del servicio de limpieza del casco urbano, junto al mantenimiento de parques y jardines. La central denuncia así un “proceso de desmantelamiento de servicios públicos por quien hace sus campañas bajo el lema del defensor de lo público”. De hecho, critican que se ha creado un “mal clima de trabajo, dando una visión negativa del servicio”.

Así, aseguran que en el vestuario del servicio de Limpieza “no hay agua caliente ni calefacción desde principios de diciembre y no se está buscando una solución para este problema, lo que demuestra que a la empresa de mantenimiento contratada por esta corporación no se le está exigiendo que cumpla con sus funciones”. También aluden a una “caza de brujas” con la sanción de dos trabajadores que “presuntamente” han incumplido con su tarea. “Si esa fuese la causa fundamental de los problemas de limpieza de nuestro Ayuntamiento, nos encontraríamos con el problema resuelto en este momento, ya que los trabajadores ya recibieron su sanción a partir de un informe de un investigador privado contratado por esta Corporación que, al parecer no tiene personal propio para supervisar a sus trabajadores”.

El sindicato considera que hay “una abandono absoluto” por parte “de los responsables políticos que ahora justifican las privatizaciones, quienes deberían haber reorganizado adecuadamente el trabajo buscando soluciones como se buscaron en otros ayuntamientos”. Apuntan que “la coartada de la tasa de reposición para justificar la mala gestión no funciona, la tasa afectó a todos los ayuntamientos por igual, pero no todos tomaron la decisión de privatizar servicios, sino que gestionaron convocando bolsas de empleo para cubrir jubilaciones en tanto en cuanto esas plazas no se pudiesen sacar a oferta pública o realizando contratos por acumulación de tareas, sin tomar la decisión fácil de que la empresa privada gestione por ellos”.