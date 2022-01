Un extraño récord de frío

A lo largo de tres décadas me ha tocado explicar por diferentes institutos los climas de España, que para un estudiante de nivel medio se reducen a cinco categorías en la Península y una en las Canarias. Este último es el clima Subtropical, caracterizado por temperaturas cálidas durante todo el año y pocas precipitaciones que se concentran en el invierno. Los asturianos soñamos con él y pagamos para disfrutarlo en estas islas, lo mismo que hacemos para buscar por las costas de Levante las otras dos variedades del Clima Mediterráneo: el Típico y el Seco. En ambos luce el sol la mayor parte del año, con inviernos templados y veranos poco lluviosos, pero en el segundo caso, que se da en algunas zonas de Murcia, Alicante y Almería, las precipitaciones son extremadamente escasas.

La tercera variedad del Clima Mediterráneo es la Continental, más próxima a nosotros y que conocemos bien porque desde hace un siglo muchas familias han seguido la costumbre de pasar sus vacaciones al otro lado de la cordillera Cantábrica para “secar” allí los huesos humedecidos por el pertinaz orbayu asturiano. En la Meseta varían mucho las temperaturas entre el día y la noche y los inviernos son largos y fríos, pero el calor y el cielo azul de los veranos nos ha atraído desde hace generaciones como un imán.

Ya en nuestra región, encontramos las otras dos variedades que nos faltan. En las cumbres más altas está el Clima de Montaña, con inviernos muy fríos y abundantes precipitaciones en forma de nieve, que hasta hace muy poco se conservaban en algunos neveros durante todo el año, algo que ahora ya resulta casi extraordinario. Pero el más extendido por la región es el Clima Oceánico, que tampoco es homogéneo ya que presenta pequeñas diferencias según las zonas y la proximidad a la costa.

Como todos sabemos de sobra, aquí nunca falta la lluvia, que se reparte con regularidad a lo largo de todo el año siempre acompañada por temperaturas suaves, aunque lógicamente los días de invierno son más fríos y en el interior de la región y las montañas no faltan las heladas.

Si nos ceñimos a los valles de la Montaña Central, donde se encuentran las mayores poblaciones, aquí los inviernos son largos, con frío, humedad constante, nieblas, orbayu y vientos frecuentes, aunque los veranos nos dejan un par de meses de calor y, si hay suerte, menos lluvia. Dicen los datos oficiales que en Langreo, a lo largo del año, la temperatura suele encontrarse entre 4° C y 23° C y rara vez baja a menos de 0° C o sube a más de 26° C, mientras que en Mieres este arco es ligeramente más amplio, entre 3° C y 23° C, aunque puede descender a menos de -1° C o subir hasta 27° C.

Dicho esto, hay que saber que en alguna ocasión el clima no obedece normas y rompe los esquemas que manejan los meteorólogos. El récord de temperatura máxima en España lo tiene el municipio cordobés de Montoro que alcanzó 47,3° C el 13 de julio de 2017 y el de frío el lugar de Vega de Liordes, perteneciente al municipio de Posada de Valdeón a más de 1800 metros de altura, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa donde se bajó a -35,8° C el 7 de enero de este 2021.

En Asturias, según los datos que se leen en Internet y que figuran como proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Mieres tiene los récords históricos de temperaturas máxima y mínima y a la vez el máximo de días de nieve en un mes. Antes de seguir, debo aclararles que la cosa tiene un pequeño truco, ya que actualmente esta institución tiene abiertas 24 estaciones de observación meteorológica en la Comunidad Autónoma de Principado de Asturias, pero los números que se manejan para estas estadísticas proceden solo de Gijón, Oviedo, Mieres y el Aeropuerto de Asturias, sin que exista información oficial pública de otros lugares de la región.

Aun así, veamos estos datos: en el mes de enero de 1967 hubo en esta villa 19 días de nieve; la temperatura máxima registrada en Asturias fueron los 37,5° C que se registraron el 18 de julio de 2016 en Mieres y la mínima, también aquí, señaló -16,4° C en el termómetro el 3 de febrero de 1942, bajando en seis grados los -10,4º C que hubo otro 3 de febrero, esta vez de 1902 y en Oviedo.

Uno recuerda días verdaderamente bochornosos en este valle, cuando se combinan el sol, la sequedad y la falta de viento que lo convierten en un pequeño horno natural. Julio de 2016 fue prácticamente antes de ayer y el golpe de calor seguramente estuvo vinculado al calentamiento climático. Otras zonas de Asturias estuvieron muy cerca de este mismo récord, que entonces nos llamó la atención, aunque todo indica que debemos ir acostumbrándonos para que se repita con frecuencia. Ahora mismo, cuando estoy escribiendo esto faltan pocas horas para que concluya el año 2021 y el termómetro supera los 20 grados; ya me dirán.

Sin embargo, los datos relacionados con la nieve y el frío ya son otra cosa. La estación meteorológica del municipio de Mieres está emplazada a una altitud de 170 metros, muy por debajo de los 750 metros en los que se encuentra la de Cuevas de Felechosa y todavía con mucha más diferencia de la estación invernal de Valgrande-Pajares a 1480 metros, donde lógicamente la nieve es más frecuente y no es extraño encontrar registros inferiores a esos 16,4 grados bajo cero esta temperatura; pero no me negarán que ver esta cifra en la cuenca minera resulta sorprendente.

Si queremos saber más detalles sobre lo que ocurrió en aquella jornada, debemos imaginarlo, porque la censura de la posguerra evitó que la prensa del día siguiente diese alguna noticia sobre las consecuencias que tuvo que acarrear el frío extremo sobre la vida cotidiana de aquellos mierenses que sufrieron sus efectos. Hay que suponer que muchas tuberías reventarían a causa de la helada y que los vehículos que aún no conocían los modernos anticongelantes se quedaron sin poder circular aquella mañana... A no ser que nada de esto haya ocurrido realmente.

Porque al revisar los periódicos nacionales nos encontramos con la sorpresa de que llenaron sus páginas con los éxitos de los nazis y los fascistas en la II Guerra Mundial, sin contar nada sobre este frío. También en Asturias, “Voluntad” anunció el día 4 en su portada que la aviación japonesa machacaba a los americanos en los diferentes frentes del Pacífico, las tropas italo-germanas avanzaban imparables en Cirenaica y los alemanes aterrorizaban a los ingleses en el Canal de La Mancha.

Todo entra en la normalidad de la época, pero al llegar a las notas locales de Gijón, donde se editaba este diario falangista, leemos que “Ayer gozaron los gijoneses de un día espléndido, un verdadero día primaveral, viéndose el puerto a las horas de sol concurridísimo de paseantes” y más adelante “El paseo de la calle Corrida, tanto al medio día como por la noche, se vio muy animado. La noche deliciosa, clara”.

Creo que todos ustedes saben de sobra que aunque el clima de nuestra costa y el del interior no siempre coinciden, es absolutamente imposible que se registre a la vez una jornada primaveral en Gijón y una helada tan extrema en Mieres. A partir de aquí, yo no puedo hacer más que apuntar esta contradicción entre la prensa franquista ni y el supuesto récord, ya que si bien es verdad que en 1942 se evitaba divulgar las malas noticias para subir así la moral de la sufrida población, parece absurdo que los propagandistas tratasen de convencer a los lectores de que estaban viviendo un día caluroso si en realidad estaban al borde de la congelación.

Por otra parte, yo no soy nadie para dudar de los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, porque una cosa es criticar los fallos en la previsión del tiempo, que todos y especialmente quienes viven del turismo conocemos, y otra cuestionar que las informaciones a posteriori también estén equivocadas. Me resulta fácil comprobar que el dato del calor registrado el 18 de julio de 2016 es cierto, pero no tengo forma de ver lo que sucedió en aquel febrero de 1942, aunque todo indica que el tiempo fue bueno en toda España.

De modo que me inclino por creer que se trata de un simple error que alguien subió a Wikipedia y que desde entonces –como ocurre tantas veces– se ha copiado y repetido en otras cien páginas. ¡Qué peligro tiene Internet!