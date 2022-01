El agente que pinta más que la tecnología

La pandemia lo ha cambiado todo, hasta las hábitos artísticos. José Eladio Díaz, “Yayo”, siempre ha pintado con acuarela, pero el confinamiento de 2020 le empujó a probar algo nuevo. “Las tiendas a través de la que vendo mis cuadros cerraron esos meses. No sabía qué hacer en casa y se me ocurrió hacer algo distinto, a mi gusto”. Decidió entonces centrarse en el dibujo más natural. “Es papel, carboncillo y lápiz”. “No tiene un estilo definido”, explica este gijonés asentado laboralmente en Mieres desde hace más de veinte años. El fruto de aquella inspiración enclaustrada se podrá contemplar desde mañana, viernes, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Mieres.

“Se puede describir como dibujo puro. Es una especie de homenaje a la carcelería antigua que se hacía a mano”. No es casualidad que “Yayo” haya optado por este tipo de bocetos. Y es que ha firmado algunos de los carteles más representativos de la región, como el las fiestas de San Xuan de Mieres (2008), el del Antroxu de Gijón (2005 ) y el del Descenso del Sella (2006), entre otros. Ahora ya apenas presta atención a estas propuestas. La expresión artística tradicional está siendo borrada por la tecnología.

“Ahora la mayoría de los carteles de fiestas y certámenes están realizados por ordenador”, explica Eladio Díaz. Este policía local ha asumido que, al menos por el momento, no se puede competir con los programas de diseño gráfico: “Los acabados son perfectos y hay mucha diferencia en cuanto a calidad”, reconoce. Ahora bien, subraya que la precisión y la claridad no lo son todo: “A mí me parece que el dibujo a mano tiene mucho más encanto, pero ahora la tendencia es otra”. Con todo, confía en que los gustos cambien. “Creo que el mío fue el último cartel del Antroxu de Gijón hecho a mano. Tal vez dentro de unos años se vuelva a apreciar el valor del trabajo artístico”.

Eladio Díaz es un artista autodidacta que ha conseguido a través de la acuarela su sello de identidad. “Llevo toda la vida, desde niño, dibujando, pero con la acuarela comencé hace unos veinte años. Mi primera exposición la hice en Mieres, en el año 2000”. Hasta ahora parecía especializado en este tipo de pintura. “Siempre he utilizado la acuarela. Alguna vez practico algo con acrílicos, pero lo mío es la acuarela”.

La exposición que el viernes se inaugura en Mieres tiene especialmente satisfecho al autor: “No es algo pretencioso. Es papel, carboncillo y lápiz, todo muy sencillo”. No tiene un estilo definido”, apuntan.

Eladio Díaz tiene un pie en Gijón y otro en Mieres, donde trabaja como agente municipal. Su vocación artística le ha reportado premios y reconocimientos, pero de momento no deja de ser una afición de la que no se puede vivir. “Es complicado. Dar el paso es muy difícil. Me encantaría, ya que supondría trabajar en algo que me gusta, pero, de momento, tengo que seguir con mi profesión”.

“Yayo” agradece que el Ayuntamiento de Mieres ponga a disposición de los artistas asturianos las instalaciones de la Casa de Cultura. “Es un lugar muy céntrico y que ofrece mucha visibilidad”, destaca. Y añade: “La sala de Mieres Centro Cultural también resulta muy atractiva”.

Anthony McCall

Y mientras en la Casa de Cultura se puede visitar la muestra de Eladio Díaz, en Mieres Centro Cultural retornó ayer la exposición “Anthony McCall. Solid light and performance works”, permitiendo así al público disfrutar de nuevo de los primeros trabajos y performances del artista británico y complementando la pieza de luz que se puede visitar en el Pozu Santa Bárbara. Una pieza en la que en los últimos días, además, se han realizado una serie de mejoras técnicas. A lo largo de las salas se despliega un bloque de piezas conformado por los trabajos fílmicos de los años 70, “Landscape for a Fire” (1972), un film de siete minutos basado en el performance “Landscape for Fire II”, “Circulation Figures” (1972) y “Five Minute Drawing” (1974).