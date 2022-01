Brindis, fuegos artificiales y música para recibir a los Magos en las Cuencas

Si una pandemia no ha podido parar a los Reyes Magos, tampoco lo iban a hacer unos pequeños problemas que se quedaron ayer en anécdota en los desfiles de Mieres y Langreo. El pobre Rey Melchor no tuvo un buen día, pero su magia lo solucionó todo. En la villa mierense su carroza se negó a arrancar ya en el Campus de Barredo, al inicio del recorrido, así que pajes y ayudantes tuvieron que hacer cambios de emergencia, que acabaron con el rey Baltasar ocupando la carroza de otro monarca, este bastante menos querido por los niños: Herodes. En Langreo, Melchor también tuvo algún incidente, en este caso con las dimensiones de su carruaje. Poco después del inicio del recorrido, en la plaza de La Pomar, uno de los laterales de la carroza se enganchó con un árbol. Poco después fue el lado contrario el que tropezó de nuevo contra otro magnolio. Los organizadores pararon durante unos minutos la cabalgata para comprobar los daños y evitar mayores problemas. Uno de los adornos en forma de palmera tuvo que ser asegurado sobre la marcha para evitar males mayores en el resto del recorrido. Tampoco la lluvia, intermitente e intensa en ocasiones durante toda la tarde, impidió que la magia volviese a las calles tras el parón del año pasado. Lo decía el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, “los niños merecen una cabalgata”, y así fue, los Magos de Oriente recorrieron las cuencas mineras asturianas repartiendo ilusión, unas horas después repartirían regalos. Los niños, que han sufrido confinamientos, clases telemáticas, aislamientos escolares y cuarentenas, fueron ayer los protagonistas. Ni las capuchas, ni las bufandas, ni siquiera las mascarillas que tapaban parte de su cara impedían ver la ilusión en sus ojos. “Melchor, Melchor, Melchor”, gritaban la mayoría de ellos. Los mayores hicieron caso a las autoridades y se repartieron por todo el recorrido de los desfiles, de varios kilómetros, tanto en Mieres como en Langreo. No hubo excesivas aglomeraciones aunque sí que la presencia de público era más intensa en las zonas de mayor tránsito. En el caso de La Felguera, la plaza de La Pomar, el parque Dolores Fernández Duro, el parque Viejo, fueron elegidos por cientos de personas para ver pasar a sus majestades y su séquito. En Mieres, también un clásico, la calle Manuel Llaneza, era donde más gene esperaba a los magos. Ya en Sama y tras cruzar el puente sobre el río Nalón, los Reyes hicieron una parada ante en Ayuntamiento de Langreo. Allí les esperaban no solo las autoridades sino numerosos vecinos, en especial niños y jóvenes.

La entrada en Sama tampoco estuvo libre de problemas. La comitiva, que estaba previsto que llegase a Ciaño alrededor de las nueve de la noche entró en el casco urbano de Sama a las ocho y media. Antes de dirigirse al edificio consistorial, las carrozas de Sus Majestades tuvieron que salvar una nueva adversidad. Un cable del tendido eléctrico más bajo de lo que debería impedía el paso de las carrozas. Las enormes coronas que adornaban los vehículos chocaban con el cable. Para eso estaban los ayudantes de los Reyes. Uno de ellos apareció con una escoba mágica que sirvió para levantar el cable lo suficiente para que pasase la carroza, operación que se tuvo que repetir en tres ocasiones. En Sama se sumó a la comitiva la Banda municipal de Música, que fue la encargada de abrir el paso. Así, sus villancicos alternaban con los de los grupos de gaita y tambor que acompañaban a cada uno de los Reyes Magos. La algarabía fue aún mayor con los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Sama cuando los Magos estaban entrando en la localidad. La plaza del Ayuntamiento de Langreo, en la zona peatonal de Sama, estaba ya a esas horas repleta de público. Los niños esperaban ansiosos a los enviados de Oriente. Todos habían escrito a sus cartas y querían ver a los Reyes en persona. A las nueve de la noche hubo brindis en el salón de plenos y saludo desde el balcón de la casa consistorial a cientos de personas que estaban en la plaza. La cabalgata de Langreo continuó su recorrido por la calle Dorado para dirigirse a Ciaño, donde hubo una adoración al belén de la iglesia. Si en Langreo la cabalgata fue más lenta que otros años, en Mieres el desfile fue algo más rápido de lo habitual. Tras el paso de los Magos, cientos de niños –y sus padres– esperaron a ser recibidos en el Liceo. En otras localidades de las Cuencas, los Reyes Magos también quisieron alegrar la tarde a los niños. Así, desfilaron por las calles de Sotrondio, Blimea y El Entrego. En Nembra (Aller), al final no hubo cabalgata, pero sí recepción real en la iglesia. Los Reyes también estuvieron con los niños en Cabañaquinta y Caborana. Lo mismo ocurrió en Lena, donde el Ayuntamiento anunció hace días que no habría desfile. Eso sí, los Reyes se acercaron a la capital del concejo para recibir las cartas de los niños. Lo hicieron en los jardines del Ayuntamiento y cumpliendo todas las medidas de seguridad. En Laviana también hubo recepciones de los Magos. Los niños pudieron charlar con ellos en la biblioteca de El Condao, en el edificio municipal de Barredos y en el Cidan de Pola de Laviana. En Caso hubo un desfile con malabares, que culminó con antorchas frente al Ayuntamiento. Además, les dieron chocolate con churros. En Sobrescobio, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron a los niños en su casas durante toda la tarde. En Riosa, fueron los pequeños los que acudieron a la Casa de Cultura para ver a Sus Majestades.