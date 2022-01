El gobierno de Mieres tramita con su mayoría unas cuentas que buscan poder ofrecer al ciudadano una Administración “eficaz y eficiente”

El gobierno e Mieres (IU) aprobó ayer el presupuesto de este año haciendo valer su amplia mayoría absoluta. Tanto PSOE como PP votaron en contra de las cuentas, con duras críticas al documento que se extendieron a la gestión general del Ayuntamiento.

La privatización del servicio de limpieza y de jardines deparó el choque dialéctico más agrio. La portavoz del PSOE afeó a IU que aplique en Mieres “las mismas políticas que el PP desarrolla en Madrid, con una degradación de lo público”. En este sentido, remarcó que el gobierno local no puede hablar de plan de choque cuando la externalización de la limpieza del casco urbano saldrá licitación por un plazo de diez años: “Eso no es apostar por el servicio público”.

El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, replicó con contundencia: “Cuando llegamos a este ayuntamiento en 2011 estaba privatizada con el PSOE la piscina, los jardines y la recogida de basura y, además, las empresas llevaban 18 meses sin cobrar”. Continuó: “Se llevaba desde 2003 sin una oferta pública de empleo, lo que generó que el ochenta por ciento de la actual plantilla no tenga el puesto en propiedad. Por contra, ahora todo el mundo cobra y se convocan la totalidad de plazas que permite la ley, facilitando que se incorporen trabajadores capacitados, no como antes que no se sabía bien como entraban”. El alcalde, Aníbal Vázquez, concluyó: “Con la actual plantilla municipal es imposible cubrir los servicios que merece la ciudadanía”

A trazo gordo, el presupuesto, cuyos detalles ya han sido desmenuzados por este diario, asciende a 36,9 millones de euros –39 millones de presupuesto consolidado incluyendo Emutsa, Organismo Autónomo de Servicios Sociales y Patronato Municipal de Deportes–. El vicealcalde y concejal de Hacienda, Manuel Ángel Álvarez, apuntó que el objetivo del gobierno local es ser coherente con los cuatro objetivos estratégicos fijados por el Alcalde en su discurso de investidura. Citó para empezar el “refuerzo” de la política social para “proteger a las familias y colectivos que más sufren las consecuencias de la crisis”. A continuación se refirió a la recuperación las inversiones en el concejo. “El pasado ejercicio 2021 fue, sin duda, un punto de inflexión para la inversión municipal y a lo largo este año la apuesta se verá reforzada”.

Avanzar en el proceso de reorganización y modernización de la estructura municipal “para garantizar que Mieres disponga de una administración local eficaz y eficiente”, es el tercer pilar de los contenidos del presupuesto, según IU. “Este año será clave para la puesta en marcha de las brigadas municipales en las zonas rurales y la ejecución del plan de choque en materia de limpieza y conservación urbanas”. Además, señaló Manuel Ángel Álvarez, “entrarán en la recta final los trabajos de elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo”. Y añadió: “El Ayuntamiento seguirá movilizando el máximo de plazas públicas que permite la ley a través de la oferta pública de empleo, así como mostrando su compromiso con la creación de empleo dirigido a los colectivos con mayores dificultades a través del plan local de empleo”.

Finalmente, el número dos de Aníbal Vázquez se refirió a la necesidad de impulsar la estrategia “Mieres 2030” para “afrontar los retos de futuro del concejo en la próxima década”. Dicho esto, subrayó que el presupuesto de 2022 se construye “en base a esta apuesta política y, por tanto, renuncia a fijar subidas en las tasas y precios públicos municipales”.

El PSOE

La oposición dejó ayer claro que difiere por completo del gobierno local a la hora de valorar las bondades del nuevo presupuesto. La portavoz socialistas, Gloria Muñoz, comparó a los gestores de IU con “feriantes charlatanes como los que durante el siglo XIX iban de pueblo en pueblo con su discurso vacío”. La edil empezó afirmando que el Ayuntamiento “carece de una política fiscal progresiva”.

Al analizar el presupuesto, Gloria Muñoz apuntó que “no hay nada nuevo en las cuentas y en Mieres la verdad es que no se invierte ni un euro, por lo que no se puede decir que se tiene un programa de inversiones”. Lamentó los más de 12 millones de remanente de tesorería que el Consistorio acumula sin gastar. “Con toda seguridad las obras llegarán cuando se aproximen las próximas elecciones municipales”. Muñoz pidió más responsabilidad a IU: “En el colmo de sus medias verdades se quejan de las inversiones de otras administraciones, pero se apropian de cada partida de los convenios con el Principado”.

El PP

El portavoz del PP, Fernando Hernández, definió los presupuestos de “continuistas”, donde “la falta de imaginación y capacidad de este equipo de gobierno ha vuelto a centrar sus esfuerzos en lo mismo de siempre”. “Este es el principal error, si hacemos lo mismo de siempre obtendremos lo mismo de siempre”.

Tras disertar sobre la imparable hemorragia población que padece Mieres, el edil popular señaló que la planificación económica aprobada por IU “no reflejan la intención de crear empleo, del fomento de la actividad económica, ya que no hay partidas para que se impulse la implantación de empresas en nuestro municipio”.

A juicio de Hernández, las cuentas “se basan únicamente en planes de empleo y contratos en prácticas, por lo que entendemos que apuestan por el empleo temporal de un año, temporalidad máxima, sin fomento de empleo de larga duración. Simplemente parches”. Y añadió: “Este gobierno local nos conduce a un presupuesto enfocado a seguir con un superávit indecente, con alrededor de 4 millones. Seguimos abusando de los vecinos, pidiéndoles más de lo que damos”.

El Pleno de Mieres tuyo ayer un emotivo recuerdo para David y Andrés Velasco, los dos obreros del concejo que el miércoles perdieron la vida en Gijón mientras trabajaban en la cubierta de un colegio. Los concejales –como se aprecia en la fotografía– respetaron un minuto de silencio antes de iniciar el debate presupuestario. La condolencia se hizo extensible a la familia de José López, fallecido en un incendio en su vivienda de La Rebollada.