La centenaria plaza de abastos de Mieres luce achacosa. El popular mercado cubierto fue inaugurado en 1907 y actualmente se encuentra bastante deteriorado. Suciedad, aseos rotos, desconchones y goteras son algunos de los problemas de los que se quejan los comerciantes. El equipamiento fue remodelado en 2007, con 1,7 millones de inversión. El Ayuntamiento busca ahora al menos cuatro millones para corregir las insuficiencias que la actuación previa no atajó y que el abandono de la instalación ha amplificado. No es algo novedoso, ya que abundan en el concejo los ejemplos de actuaciones que no cumplieron las expectativas y pocos años después demandaron nuevas inversiones para arreglos o cubrir deficiencias no contempladas originalmente. Es algo de lo que se ha venido quejando el gobierno local de IU y denunciando el PP.

La necesidad de remiendos no es algo nuevo en Mieres. La zona deportiva del Batán de Mieres no deja de demandar arreglos y mejoras tras haber sido remodelada en 2008 con algo más de 5,3 millones de euros. La Casa de Cultura “Teodoro Cuesta” requirió hace dos años de 80.000 euros para la reforma del salón de actos, mejorando su acústica. El equipamiento había sido totalmente remodelado en 2005 con 2,4 millones de euros del Plan Complementario de las Cuencas. Problemas con la contrata obligaron al Principado a poner 300.000 euros adicionales. El recinto ferial de Nuevo Santullano costó 3,7 millones de euros y se inauguró en 2007. La instalación fue presentada como un gran centro vertebrador de la actividad municipal, con un amplio espacio para exposiciones y zonas de oficinas. Tres lustros después, gran parte del inmueble aún no se ha estrenado. De hecho, las dos plantas superiores de la instalación permanecen cerradas y sin equipar. Están igual que estaban el día de la inauguración. El Ayuntamiento tuvo que pagar en 2018 más de 200.000 euros para reparar las filtraciones existentes en la techumbre, un problema que generó quejas desde la apertura del ferial. No menos llamativas resultan las actuaciones que el Ayuntamiento viene realizando en la vieja perrera de La Peña, pese que en su momento gastó más de 400.000 euros en la construcción, cerca de San Víctor (Turón), de una nueva y moderna perrera. El equipamiento, sin estrenar por anomalías urbanísticas, se encuentra actualmente totalmente desmantelado. Algunos vecinos utilizan las dependencias como cuadras para caballos. Hace tiempo que el gobierno local (IU) renunció a la apertura de la perrera que el Ayuntamiento construyó en 2010 cerca de Polio, con gobierno del PSOE. El complejo es ya apenas una ruina llena de escombros. Los actos vandálicos y el deterioro propio del paso de tiempo han convertido unas caras instalaciones que los vecinos nunca quisieron en un cochambroso edificio fantasmal situado en medio del monte. Hace cuatro años el Ayuntamiento estimó que el arreglo costaría en torno a cien mil euros. Se entendió que el complejo estaba en ruinas y que era inviable su recuperación. En el caso de la zona deportiva de El Batán los parches necesarios han sido numerosos y de variada naturaleza. El Caudal Deportivo disfruta desde finales de 2019 de los nuevos vestuarios del estadio municipal Hermanos Antuña. Las obras para la construcción de estos espacios contaron una inversión de casi 250.000 euros. La actuación no fue contemplada en la reforma que se abordó en 2008. Hubo más olvidos. Pabellón sin vestuarios El Ayuntamiento de Mieres abordó el año pasado con 157.602 euros la remodelación del estadio de fútbol Mundial-82, con la colocación de césped artificial de última generación, un adecuado cierre perimetral y un sistema de riego eficiente que permita la práctica del fútbol. Esta inversión se suma a las realizados en los últimos años en el campo anexo, el Hermanos Antuña, y, en menor medida, en el pabellón de hockey Visiola Rollán. El gasto ha sido necesario para adecuar unas instalaciones deportivas que integran el complejo del Batán y que, a finales de la pasada década, fue remodelado íntegramente con una inversión que ascendió hasta los 5,3 millones de euros. El pabellón de hockey se ejecutó, por ejemplo, sin los vestuarios necesarios, por lo que hubo que hacer posteriormente un anexo. En el Hermanos Antuña la pista de atletismo resultó inservible y en años posteriores hubo que abordar nuevas actuaciones, ya que ni tan siquiera se habilitaron las oficinas que necesitaba el club.