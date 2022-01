El PP critica al Principado por el “abandono” de las carreteras de Caso

El secretario general del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, visitó ayer el concejo de Caso acompañado del portavoz en el ayuntamiento, Roberto Fontán. Queipo afirmó que en la visita pudo comprobar “de primera mano” el “lamentable estado en el que se encuentran las carreteras de titularidad autonómica que atraviesan el municipio”.

En el recorrido, los populares calificaron de “bochornoso” el estado de la AS-254 (Infiesto-Campo de Caso) en los tramos que no han sido reparados por el Gobierno de Asturias. “No recuerdo haber visto una carretera autonómica con peor firme en toda la región”, aseguró Queipo, para el que el “estado de abandono y falta de mantenimiento de la carretera, es una muestra más de la falta de proyecto de región de este Gobierno”. “La carretera de Infiesto a Campo Caso podría ser un elemento vertebrador de primer orden que conectaría la costa y el parque de Redes, lo que generaría un atractivo indudable para el sector turístico y para todos los vecinos de la comarca”, a pesar de ello “el Gobierno ha decidido no incorporar ninguna partida significativa para concluir la mejora de esta infraestructura, no es prioritaria”.

“Misma situación presenta el tramo de la AS-117 que une Campo de Caso con el Puerto de Tarna y que se ve también excluido de una financiación digna en los presupuestos que PSOE, IU, Podemos y Cs han aprobado”, denunció Queipo. Para el portavoz municipal, Roberto Fontán, el abandono que sufre Caso por parte del Gobierno del Principado “no se puede comprender” y se ha puesto “a disposición del alcalde de Caso y resto de concejales de la Corporación para reclamar al Principado que deje de castigar al concejo”.