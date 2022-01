La plataforma “Salvemos el Sanatorio de Bustiello” se desmarcó ayer del planteamiento del Principado que establece que la reforma de viejo complejo sanitario de la Sociedad Hullera Española debe supeditarse a encontrar un uso para el equipamiento. El citado colectiva replica que el inmueble ya tiene uso como “monumento histórico”. En este sentido subrayan que la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que pesa sobre el conjunto del poblado, incluido el sanatorio, es argumento suficiente para abordar la rehabilitación de la construcción.

“Cuando iniciamos la petición para salvar el sanatorio de Bustiello, pedimos que se encontrara un uso sostenible para iniciar su rehabilitación. Con el paso del tiempo y dándonos cuenta del nulo interés que tiene el Principado y pensando que se aferran a la excusa de que no saben cuál sería un buen uso nos gustaría recordarles que ya existe un uso. Su función es intrínseca a esa declaración BIC y su obligación es actuar para que no desaparezca”, apuntaron ayer los portavoces de la plataforma vecinal. Y añadieron: “Un uso cuya principal función es recordarnos nuestra historia, en lo bueno y en lo menos bueno, para no repetir errores y reiterar en los aciertos”.

La sociedad civil sostiene que si se supedita el arreglo del hospitalillo a un proyecto de aprovechamiento se debería hacer lo mismo con el resto del patrimonio histórico de la región. “Es obligación del Gobierno del Principado y de la oposición hacer todo lo posible para dotar de un presupuesto suficientemente importante para la rehabilitación del sanatorio, de no hacerlo, todos serán responsables de su cercana desaparición”.

El presupuesto del Principado no contempla ningún tipo de actuación estructural en este enclave minero. La única medida inicialmente prevista es el tapiado de puertas y ventanas.