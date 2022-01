Un búho que se electrocutó provocó un apagón de luz de ocho horas en el concejo de Caso

El concejo de Caso está acostumbrado a tener que hacer frente a los inviernos, siendo conocedores de que habrá días en los que faltará la electricidad. Para evitar estos cortes, el Ayuntamiento llevó a cabo todo tipo de trámites hasta conseguir que las empresas energéticas renovasen el tendido eléctrico. Este año, con menos nieve que en ejercicios anteriores, todo iba bien: no se había producido ningún corte de suministro serio. Hasta la madrugada del lunes, cuando buena parte del municipio se quedó sin luz, durante unas ocho horas. El motivo del apagón era un misterio. Finalmente, los operarios pudieron comprobar lo que había ocurrido: un búho había sido el “culpable” del apagón.

El pobre animal murió electrocutado contra los cables de una línea de alta tensión. Habitualmente, cuando esto ocurre, el cuerpo del ave se desploma y cae al suelo. En este caso, el cuerpo quedó enganchado entre los cables, ocasionando la avería. El percance se produjo en una de las torres en el entorno de la localidad de Orlé

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, explica que “cuando me levanté el lunes por la mañana, en Tanes, donde vivo, había algunos aparatos que no iban bien. No había teléfono, ni internet”. En otros lugares, como la capital, Campo de Caso, habían permanecido varias horas sin luz. “El corte se produjo sobre las doce y media de la noche, y no se restableció del todo hasta las 8 de la mañana”. El problema afectó sobre todo a algunas empresas, como la panadería, también a los bares que abren por la mañana.

La empresa EDP llevó a cabo, tras las reivindicaciones de vecinos y Ayuntamiento, una inversión de 800.000 euros en la renovación de buena parte de las torres que llevan el tendido eléctrico hasta el concejo.