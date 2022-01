La Escuela de la Carne, que colocó a más de 400 alumnos, suma ocho años cerrada

La Fundación Formativa en Alimentación de Mieres (Futeca) preparó entre 2005 y 2010 a más de 500 alumnos a través del curso carnicería, matadero y elaboración. Más del 85 por ciento de los aprendices lograban la buscada inserción laboral, según datos facilitados entonces por la fundación gestora. En 2011 la instalación estaba a pleno rendimiento y la demanda formativa multiplicaba por siete la oferta de plazas. El equipamiento ahora siete años vacío. Los recortes de la crisis dejaron sin actividad a la escuela, cerrada desde 2014. Desde entonces, nada se despieza en el complejo. No se ha convocado ni un solo curso.

El abandono es perfectamente apreciable para cualquiera que se acerca a las instalaciones ubicadas en Sueros, El edificio de la conocida popularmente como Escuela de la Carne apenas asoma entre la maleza. “Cuando estaba abierta ya había problemas de humedades, por lo que imaginamos que el deterioro interior será importante, aunque la verdad es que llevamos años sin entrar en las dependencias”, explican profesionales en su momento estrechamente ligados al proyecto.

Los citados técnicos puntualizan que “es una pena que los cursos ya no se realicen”. Apuntan que por regla general los talleres “superaban el 85 por ciento en lo que a inserción laboral se refiere”. De hecho, “era frecuente que los mejores alumnos ni tan siquiera acabaran la formación, al ser demandados por las empresas”. Grandes y medianas superficies, carnicerías y salas de despiece eran los destinos más habituales. “Es una pena que se haya perdido esta formación, ya que hoy no es sencillo encontrar buenos profesionales”, explican los empresarios. La Escuela de la Carne fue en su momento única por sus características en todo el noroeste del país, ya que conjugaba la formación reglada con la ocupacional y la continua para “adaptarse” a las necesidades reales del mercado. “Se llegó incluso a completar la oferta docente con programas para la obtención del graduado escolar entre los alumnos que no lo tuvieran”, explican quienes estuvieron ligados al proyecto.

La puesta en marcha de las Escuela de la Carne contó con una inversión de 1,5 millones de euros del plan del carbón (fondos mineros). Se construyó junto al matadero mierense.

Inserción laboral

Además de los cursos de inserción laboral, Futeca también organizó cursos dependientes de la Fundación para la formación de las comarcas mineras (Formic). Al tiempo, junto a los programas dependientes del Principado de Asturias, la escuela dio cabida a formación profesional privada, dirigida a profesionales o a parados que buscaban ampliar o iniciar su formación en el mundo de la alimentación. Futeca también llegó a contar con un departamento de I+D+i, dedicado a la investigación e innovación para mejorar el mundo de la alimentación. Este último apartado fue uno de los puntos claves para el desarrollo de la escuela de la carne mierense.

La fundación

La Escuela de la Carne, impulsada entre otros por la Asociación de Mayoristas de la Carne (Amca), fue proyectada inicialmente para dinamizar no solo el campo asturiano. El objetivo era captar y formar profesionales también de Galicia y Cantabria. Las grandes superficies comerciales de Asturias y los supermercados estuvieron representados en la Fundación de la Carne, organismo que gestionó las instalaciones y programas formativos. En este órgano de representación también participaba el Principado, los sindicatos y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade).