Unidas por Llangréu estudia impugnar el “sospechoso” Pleno presupuestario

El grupo municipal de Unidas por Llangréu estudia la posibilidad de impugnar el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes y en el que se aprobaron los presupuestos. Así lo aseguró su portavoz, Jesús Sánchez, destacando que “examinaremos si hay elementos de ilegalidad”.

Esta postura viene motivada tras la polémica del citado pleno donde el gobierno local socialista consiguió aprobar las cuentas municipales con el apoyo del edil de Ciudadanos. El problema vino cuando la agrupación naranja se desmarcó de su portavoz, Luis Fernández, criticando que “actuaba por su cuenta”. También fueron críticos con los socialistas por celebrar un pleno tan importante sin esperar a que tomase posesión el concejal que sustituirá a la segunda edil de Cs, Andrea Álvarez, que dejó el cargo a finales de noviembre. Todo derivó en la renuncia de Luis Fernández, que anunció que hoy entregará su acta de concejal. Esta situación es considerada “sospechosa” por el portavoz de Unidas por Llangréu, cuyo grupo votó en contra de los presupuestos ya que los consideraba “nefastos para los intereses de los vecinos”. Sostiene, además, que “el equipo de gobierno dejará una situación lamentable” a la próxima Corporación.

Para Sánchez, tanto el pleno de presupuestos como la forma de aprobarlos “fue impresentable y dudosa desde el punto de vista democrático, así que estudiaremos cómo devolver la democracia al Ayuntamiento y que haya unos presupuestos que defiendan los intereses y prioridades del municipio. Si encontramos la manera, actuaremos en consecuencia”.

El portavoz de Unidas por Llangréu no critica que los socialistas hayan acordado el presupuesto. “El PSOE puede acordar las cuentas con quien considere, evidentemente, y hasta ahora pactaron con Ciudadanos”. Sin embargo lamenta “que uno de sus concejales dimitiese y no se haya incorporado aún; ¿qué problema había en esperar a que tomase posesión el nuevo edil?”. Respecto a la situación del portavoz de Ciudadanos, detalló “que vota a favor de los presupuestos, después lo desautoriza su partido y acaba dimitiendo; pues todo esto es sospechoso y merece que se estudien fórmulas para que el presupuesto de Langreo responda a una mayoría real y no amañada”.

No cuestionó tampoco Sánchez que los presupuestos precisasen del voto de calidad de la Alcaldesa, Carmen Arbesú. “Es triste que se apruebe así, pero no es solo eso, sino el resto de circunstancias. En mi opinión deberían hacérselo mirar, pero están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el gobierno que no tienen escrúpulos democráticos ni políticos”.

Corporación

Mientras Unidas por Llangréu estudia la posibilidad de impugnar el pleno de presupuestos, el Ayuntamiento de Langreo comenzará la semana con un grupo menos en la Corporación municipal, a pesar de contar con dos concejales elegidos tras los últimos comicios. Una medida, eso sí, temporal, ya que los puestos de los ediles de Cs serán reemplazados en cuanto la Junta Electoral Central envíe la documentación de los nuevos concejales. Una vez que el Ayuntamiento tenga esta documentación, se podrá convocar un pleno para que los concejales tomen posesión. Además, el pleno no tendrá que ser necesariamente ordinario, sino que podría tratarse de un pleno extraordinario.

De momento, el único pleno a la vista es el que se celebrará el próximo jueves. Se trata de una sesión ordinaria. Todavía no ha sido convocada, algo que ocurrirá próximamente, y entonces se conocerá si puede entrar, al menos, uno de los dos ediles de Ciudadanos. En principio, Hilario Orviz, que ocupaba el tercer lugar en la lista de Ciudadanos en Langreo sustituirá a Andrea Álvarez. La formación no ha anunciado todavía quién reemplazará a Fernández.