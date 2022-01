David Alonso, único concejal de Ciudadanos en Laviana, dimite por motivos laborales

El único edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Laviana, David Alonso, anunció ayer que dimite de su cargo por motivos laborales. “Tras dos años y medio como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Laviana, tarea a la que me entregué en cuerpo y alma, y de la que me siento especialmente orgulloso, he decidido comunicar mi renuncia al acta de concejal. Los motivos que me obligan a dar este paso, doloroso para mi, tienen exclusivamente que ver con la falta de tiempo para desempeñar mi tarea como concejal, ya que mi actividad profesional y mis compromisos laborales me impiden hacerlo con la total dedicación que los vecinos de Laviana se merecen”, indicó.

Alonso agradeció a los grupos municipales “su respeto y voluntad de diálogo en aquellas ocasiones en las que la labor política nos ha enfrentado o alineado, tanto a la hora de dialogar, debatir o trabajar juntos. Y por supuesto a los funcionarios en el Ayuntamiento de Laviana a quienes reconozco su labor y enorme responsabilidad”. También “a la dirección del partido, a mis compañeros, a los militantes de Ciudadanos, formación a la que seguiré vinculado e implicado, no solo como afiliado, sino como coordinador de la junta directiva”. Ayer entregó su acta de concejal en Langreo Luis Fernández, tras la polémica ocurrida el viernes pasado al votar a favor de los presupuestos presentados por el PSOE. Una postura que fue desautorizada por su propio partido, que esgrimió que el edil no les había informado sobre su postura.