El portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, acudió ayer hasta el puerto de San Isidro para criticar que el Ejecutivo autonómico “no ha hecho nada para garantizar la seguridad de todos los usuarios de esta carretera”. Blanco, que estuvo acompañado por el diputado nacional de Vox, José María Figaredo, y el coordinador de Vox en Cabañaquinta, Juan Antonio del Peño, hizo alusión a los trágicos hechos ocurridos hace un año en esta vía donde perdieron la vida dos operarios de las máquinas quitanieves del Principado de Asturias.

“Los vecinos y trabajadores de la zona llevaban años alertando de que se trata de una trampa mortal”, señaló Blanco, dando cuenta de que “las medidas implementadas tras el accidente son las mismas o, incluso, peores, porque durante esta misma visita hemos comprobado que hay mallas sin arreglar”, aseguró.

En este sentido, señaló que “la carretera no es segura y la responsabilidad es del Principado de Asturias”. Para Blanco, “se podría haber realizado un proyecto con fondos europeos que garantizara la seguridad de los usuarios y no se ha querido hacer”. Así, apuntó que su grupo parlamentario solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el accidente que contó con el voto en contra de toda la izquierda. “Queremos conocer con precisión las causas del accidente y saber qué responsabilidades podrían derivarse porque seguimos sin conocer qué pasó”, resaltó, elogiando la profesionalidad de los operarios fallecidos: “Dos profesionales con gran experiencia que conocían del riesgo que suponía detener la fresa en ese punto y por eso nos extraña tanto que no sepamos nada”.

Para el portavoz de Vox, “quizás el motivo sea que una máquina obsoleta con más de 30 años de antigüedad se atascó, y se vieron forzados a detenerse; o que nadie controló el cierre efectivo de la carretera o no dio instrucciones para señalizarla.