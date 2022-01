La adecuación de las vías para el AVE en la estación de Lena finalizará en marzo

Las obras de adecuación de la playa de vías de la estación de Pola de Lena encaran su recta final. Los trabajos, que tienen el objetivo de adaptar el trazado férreo para la próxima llegada del AVE a Asturias, que se espera a finales de este año, terminarán a lo largo del mes de marzo, según las previsiones que se manejan. No serán las únicas obras en la zona, ya que también está pendiente la construcción de la nueva estación de tren. Los técnicos se encuentran trabajando en la actualidad en la elaboración del proyecto, tal y como explicó la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, quien aseguró que “aún no se conocen los plazos”. Lo que sí es seguro que, tanto la obra actual (próxima a su conclusión) como la futura, no afectarán a la puesta en servicio del AVE.

Los trabajos en el entorno de la estación de Lena comenzaron con la construcción de la vía y el andén que dará servicio a la alta velocidad, dotado con un paso subterráneo y ascensores. Siguieron con la modificación de la red de agujas de las vías de cercanías, así como en la mejora del andén principal. La realización de estas últimas mejoras obligó a transbordar a los viajeros en autobús desde Pola de Lena hasta Ujo, una medida que finalizó esta misma semana. Queda para culminar el proyecto la nueva estación de tren de Lena, un compromiso del Gobierno central que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros. Se trata de la construcción de un nuevo edificio de servicios, “que será acorde a los tiempos y garantizará la accesibilidad de todos los usuarios”. ¿Y qué ocurrirá con la actual estación? El edificio cuenta con un inmueble central y dos alas que se construyeron años más tarde. De ellos, solo está protegido el inmueble central, con lo que se conservará. Los añadidos laterales serán demolidos. Y en una de las parcelas resultantes es donde se levantará el nuevo edificio de forma anexa al antiguo. La obra no afectará al tráfico de trenes. Entorno La alcaldesa de Lena también hizo hincapié en un proyecto también relacionado con la llegada del AVE a Lena, la adecuación del entorno de la estación. Esta iniciativa, que deberá llevar a cabo el Principado de Asturias, cuenta con una partida de 600.000 euros en los presupuestos del presente ejercicio, que se incluyó dentro de la negociación con IU dentro de las cuentas regionales. La pretensión de Gema Álvarez es que se desarrolle un nuevo aparcamiento y la construcción de un ascensor que facilite el acceso desde el centro del casco urbano. Todo esto con el objetivo de que la estación de tren de La Pola acabe centralizando el servicio regional de Alta Velocidad (AVE) cuando finalmente entre en funcionamiento la Variante de Pajares. Como apuntó la regidora, “es la única alternativa viable”. Eso sí, será el operador del AVE quien decida qué trenes de alta velocidad pararán en Lena.