El Principado descarta repoblar con salmones el Caudal por la escasa perspectiva de éxito

Los pescadores del Caudal rechazan la repoblación artificial del salmón en sus ríos. Un rechazo que viene motivado, principalmente, por el retraso que supondría para la temporada de pesca, pasando de marzo a mayo. Así lo asegura José Luis Augusto, secretario de la asociación allerana de pescadores “El Maravayu” al hilo de las declaraciones del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. El responsable regional, aunque tampoco se mostraba conforme con repoblar la cuenca del Caudal con salmón de debido a la ratio de eficacia en las repoblaciones, no descartaba que sí pudiese hacer en el futuro.

Calvo daba respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Foro Pedro Leal para conocer qué proyectos se habían impulsado para incluir la cuenca del Caudal en las campañas de repoblación anuales para la recuperación del salmón. El consejero afirmaba que su cartera “no tiene previsto repoblar estas cuencas dentro de su programación de repoblaciones”. Señala, además, que las poblaciones de esta especie “desaparecieron hace un siglo” en estos ríos –Caudal, Aller y Lena–.

“La razón de no repoblar aún en dichas cuencas, aunque cuando la calidad del agua está mejorando en los últimos años, es por tanto sobre la ratio de eficacia en las repoblaciones”, afirma Calvo. Eso sí, confirma que “se habrá de seguir avanzando en que estas cuencas puedan cumplir los ratios de eficacia necesarios para poder acometer situaciones de repoblación con salmón”. De este modo, no descarta que se pueda producir en el futuro. Sin embargo, aquí contará, en principio, con la oposición de los pescadores locales. “Siempre hemos dicho que no estamos en contra de que el salmón llegue a nuestros ríos, pero que ese proceso se produzca de forma natural”. En ese caso no tendrían más remedio que asumir las consecuencias de convertirse en una zona de salmones, retrasando la temporada de pesca hasta el tercer fin de semana de mayo como una medida de protección de los peces.

Actualmente, la cuenca del Caudal se considera zona truchera, y la temporada comienza desde el tercer domingo de marzo hasta el 15 de agosto. La asociación “El Maravayu”, con sede en el concejo de Aller, es una de las que más trabajan por el buen desarrollo del río y su población de peces. Cada año sueltan más de medio millón de alevines en los ríos de Aller y el Turón con los que repueblan la cuenca del Caudal.