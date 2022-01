La cantante Guadi Galego: “Mis canciones son trozos de vida que hacen un abrigo cuando se cosen”

Guadi Galego vuelve a Asturias, estará hoy (20.00 horas. 5 euros) en el auditorio de la Casa de Cultura de Mieres. Galego se crió en la música tradicional y caminó hacia el pop. La gallega de Cedeira, “del norte” como insiste en apuntar, ha forjado ya una sólida carrera, tanto en varias agrupaciones como en solitario, que le ha llevado a ser candidata a los Grammy Latinos y galardonada con numerosos premios. Llega a Mieres con “Costuras”, su último trabajo discográfico en el que el pop tiene trazos de electrónica sin dejar de ser lo que quiere ser, un disco de canciones y de verdades.

–Las “Costuras” dejan cicatrices, ¿hay muchas en su disco?

–Hay cicatrices de carallo. Hay hasta un cólico que sufrí durante el confinamiento. Y sí, las cicatrices dejan marca, es todo muy simbólico pero las costuras y los remiendos nos hacen ser como somos.

–El disco salió a finales de 2020, en plena pandemia, y eso se nota.

–El disco está hecho de muchas vivencias, de contradicciones, de la aceptación y la resiliencia pero también de emoción y cosas positivas. Son diez trozos de vida que hacen un abrigo cuando se cosen.

–¿En esas diez canciones se le ven a usted las costuras?

–Es otra frase hecha dentro de esa simbología. Debe haber costuras, aunque sean del alma. Si no tienes cicatrices ni remiendos…

–Siguiendo con el juego. Por esas costuras se ha colado la electrónica.

–Sí, es un disco bastante electrónico. A Mieres vamos en formato trío, con un acordeonista, que en realidad es un sintetizador, un guitarrista con una buena pedalera y yo.

–Pero sigue haciendo pop.

–Las canciones son pop con mucha identidad. Están compuesta por una gallega que ha mamado mucha música tradicional.

–La música tradicional está de moda.

–Lo que está de moda es la música tradicional llevada a otras cosas, fusionando, que me parece muy bien. Me parece muy bien que los artistas se inspiren en las esencias de las músicas tradicionales, al final absolutamente todo inspira. Yo soy compositora, no tomo canciones y armonías de la tradición y las actualizo, sino que las escribo yo. Me inspiran mucho las músicas populares del norte, las habaneras, los cantos de taberna.

–También Galicia parece estar de moda.

–Aquí hay mucha calidad pero igual que en Asturias, lo que pasa que los asturianos son menos. En Galicia pesa mucho la música tradicional, la movida de Vigo, las orquestas, las bandas de música. Asturias también tiene grandes artistas, además, allí tengo amigos y gente a la que quiero.

–¿Alguno estará con usted esta noche en el escenario?

–Sí. Estarán Silvia Quesada y Alfredo González. La verdad es que me hace mucha ilusión volver a Asturias, el último disco no lo pudimos presentar allí y tenía ganas de ir. Soy gallega de Cedeira, del norte, y en Asturias tengo esa misma sensación.

–¿Cómo lleva la pandemia?

–Buf. Es una lucha que tiene que ver con la vida, con seguir adelante y saber que las cosas a veces van mal. Yo he decidido ser este tipo de artista y llevo muchos años viviendo de esto. Este oficio es muy duro pero te hace muy libre.