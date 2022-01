IU acusa al gobierno langreano, del PSOE, de “despreciar a la oposición”

IU de Langreo y el grupo Unidas por Llangréu, que compone la formación junto a Podemos, pretenden “explorar posibles vías jurídicas para volver a votar los Presupuestos en un Pleno legítimo con 21 concejales”. El coordinador local de IU, David Álvarez, insta al ejecutivo municipal a que “reflexione y rectifique unas formas de hacer política que rayan lo totalitario y para nada benefician ni a nuestros vecinos ni a la institución que representamos”.

Tras el Pleno, Unidas por Llangréu aseguró que estudiaría la posibilidad de impugnar el pleno extraordinario en el que se aprobaron los presupuestos. “Examinaremos si hay elementos de ilegalidad”, apuntó el portavoz municipal del grupo, Jesús Sánchez, después de que las cuentas fuesen aprobadas con el voto del entonces portavoz de Ciudadanos, Luis Fernández, del que se desmarcó la agrupación local y que, después, entregó su acta. La formación tenía entonces solo un representante municipal tras la dimisión de Andrea Álvarez.

El coordinador de IU en Langreo aludió a la “exhibición de filibusterismo político por parte del PSOE, y no la primera vez que ocurre en Langreo”. Recordó la convocatoria de Plenos en mandatos precedentes cuando, gobernando el PSOE en minoría como ahora, un edil de la oposición estaba de viaje y otro de luna de miel. “Todo lo necesario para lograr mayorías espurias, vulnerando los principios democráticos más elementales, en una demostración del todo vale y la falta de escrúpulos del PSOE y de Carmen Arbesú”, dijo Álvarez.

Resaltó que “cuando se está en minoría hay que buscar acuerdos”. Pero, aseveró, “durante toda la legislatura el equipo de gobierno ha despreciado a la oposición, y en particular a nuestro grupo, Unidas por Llangréu”. Hace unos días, afirmó el coordinador de IU, “se convocó un Pleno extraordinario para que no entrase el nuevo concejal de Ciudadanos tras la dimisión anterior, y poder aprobar las cuentas con el voto de calidad de la Alcaldesa”. “Es un presupuesto cuadrado con un déficit teórico de ingresos de 500.000 euros, gracias a la no aplicación excepcional de las reglas contables por el Covid, y que no tiene un déficit mayor de ingresos por el aumento en 1,6 millones de la aportación estatal”, añadió.