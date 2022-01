Malestar entre los vecinos de Caso por la cercanía de los lobos a los pueblos: “Ya pasean por ellos”

Malestar en el concejo de Caso por los cada vez más habituales encuentros con animales salvajes dentro de los propios pueblos. Los lobos, denuncia el alcalde, el socialista Miguel Fernández, “ya se pasean, y no muy tarde, a las nueve de la noche, por las calles y los alrededores de las localidades”. El último lugar en el que ha ocurrido, Bezanes. Este lunes, a las nueve de la noche, un ganadero que bajaba de atender al ganado se encontró con un lobo junto al cementerio del pueblo. El cánido, asustado por el vehículo, corrió y huyó de la zona. “Hay un rapaz de Pola de Lena”, afirmó el Alcalde, en referencia al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “al que esto no le pasa. Seguro que no tiene los lobos a la puerta de su casa”.

El regidor pidió “medidas” para evitar que este tipo de encuentros sean cada vez más frecuentes. “La normativa que se estaba aplicando en Asturias antes de la prohibición del control de poblaciones de los lobos no era la panacea, pero desde luego, era mucho mejor que lo que ocurre ahora”. Fernández teme que la población de cánidos aumente. “Está claro que en los últimos años ha ido creciendo, y ya sin los controles lo hará todavía más”. Solicita que mientras los tribunales dilucidan “qué normativa se tiene que aplicar finalmente”, si la prohibición total de la caza del lobo establecida por el Gobierno central o los planes regionales, “se tendría que hacer algo para evitar situaciones como esta, la de salir de casa y encontrarte con un lobo por el pueblo”. Fernández recordó que con el plan de gestión del lobo de Asturias “no se iba a exterminar la especie”. Ahora, recalcó, “existe un gran malestar entre los vecinos, porque tenemos la sensación de tenerlo entre nosotros, en los pueblos. Cada vez es más normal que ocurran estas cosas, pero claro, a los que ya se olvidaron lo que es esto, y gestionan desde su asiento en la ciudad, no les afecta”. Herido Por otra parte, y también en Caso, hace dos semanas un jabalí hirió de gravedad a un vecino de la localidad de Soto. Tal y como explicó el Alcalde, fue un animal que estaba herido, que se refugió en el propio pueblo. El hombre fue embestido por él, y tuvo que ser trasladado al hospital, tras lo cual fue operado de una pierna para tratar las graves heridas.