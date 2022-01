La pandemia se previene desde Morcín

Corría el mes de abril de 2020. Pleno confinamiento. El coronavirus estaba causando estragos. El Gobierno español y el asturiano se las veían tiesas para encontrar suministro de mascarillas. Suena el teléfono. De un lado, la entonces directora general de Industria, Rosana Prada. Del otro, el empresario Carlos Paniceres. Unas llamadas más tarde, la maquinaria para el nacimiento de Fortia Seguridad y Salud se había puesto en marcha. No sin dificultades, desde Morcín han salido ya siete millones de mascarillas para luchar contra el coronavirus. Pero esa no es la única lucha: también contra el incumplimiento de promesas, y la necesidad de buscar un futuro cuando la pandemia ceda.

El presidente de la Cámara de Comercio y consejero delegado de Transinsa, Carlos Paniceres, es la cara más visible del proyecto radicado en el morciniego polígono de Argame y que hoy da trabajo a día de hoy a 18 empleados. Llegaron a ser más de medio centenar. “Estamos preocupados por el futuro, porque las promesas que se nos hicieron no se han cumplido”, afirma el empresario asturiano, que quiere poner en contexto el nacimiento de Fortia Seguridad y Salud.

“En abril de 2020 recibo una llamada de la directora general de Industria que plantea que hay una iniciativa por parte del Gobierno para que, ante la dependencia del mercado chino, se monten en España industrias en torno los equipos de protección individual, y una de ellas es las mascarillas”, explica Paniceres. “Se nos dice que va a haber apoyos por parte del Gobierno central, del regional...”, añade, para explicar que aunque no entra en sus planes, “la situación que había y la idea de arrimar el hombro”, le hicieron lanzarse a la aventura. No lo hizo solo, y buscó más socios. A la llamada acudieron otras dos empresas: Gestinor y Surgimedic, que también se involucraron. Hace poco Sodeco también entró en la compañía con un crédito participativo.

A la primera persona que buscó el empresario asturiano fue a Belén Fernández. La que fuera presidenta de la Federación de empresarias y directivas de Asturias (FEDA) y también directora general de Novatex, empresa textil asturiana, estaba en Toledo poniendo en marcha otro proyecto relacionado con las mascarillas. Sin embargo, no dudó un instante en regresar a su tierra y ponerse a trabajar para sacar adelante la empresa.

Desde un primer momento, se tuvo claro que también se iba a dar un carácter social a la compañía. “Queríamos que no fuese solo una iniciativa de generación de empleo y de actividad económica, sino también que fuera un proyecto social, por lo que decidimos crear un Centro Especial de Empleo”, explica Paniceres. La mayor parte de la plantilla de Fortia son personas con algún grado de discapacidad.

Una de las promesas gubernamentales que más animó a este empresario a lanzarse a la aventura fue de que en algún momento, este sector se declararía como estratégico, toda vez que se estaba impulsando para evitar depender de terceros en cuestiones de material sanitario y equipos de protección, como en aquel momento estaba sucediendo. “Era evidente que en aquel momento se iba a sacar producto, pero ya pensábamos en el día después, y aquellas palabras nos daban cierta seguridad”, señala Paniceres, al que le cambia el gesto al reconocer, que todas aquellas promesas se fueron al limbo.

Otro de los problemas que se encontraron al arrancar la planta fue la de las certificaciones de los productos. “En España, y nos parece bien, hay unas exigencias tremendas, intervienen hasta tres administraciones, y todo son pruebas y test... Solo en eso se fueron 50.000 euros, y nos llevó casi nueve meses de pelea”, explica Paniceres, que reflexiona sobre las mascarillas que vienen de China y que son las que se están consumiendo, no solo a nivel particular, sino también en el sector sanitario. “Los productos que a veces se están consumiendo en el ámbito de las mascarillas y que vienen de China no cumplen estas normativas, y lo sabemos. Está bien que se exija, pero para todos”, matiza Paniceres.

En Fortia Seguridad y Salud se fabrican tres tipos de mascarillas: higiénica, quirúrgica, y FPP2. La planta cuenta con cuatro máquinas de última tecnología: para la fabricación del modelo FPP2, para los otros dos modelos, para el empaquetado individual y para la serigrafía.

Toda la materia prima está testada antes de fabricar el equipo de protección. Cada materia prima está en una estantería diferente para hacer la trazabilidad desde que entra en el almacén hasta que va a las máquinas.

La FPP2 lleva cinco componentes, más la tira de ajuste de la nariz más las gomas. Las mascarillas más comunes llevan tres, además de la tira y el elástico. El “meltblown” es, de todos, el material más esencial, ya que el que actúa como filtro contra el virus. Además llevan “espumbón” y “cotton” que también son importantes.

La producción de las mascarillas FPP2 se hace con las máquinas especializadas traídas de China. Se colocan las bovinas con los materiales y la mascarilla sale ya lista, ya que la propia máquina tiene un dispositivo láser para serigrafiarlas automáticamente. Hay una excepción, las de color negro, que se tienen que grabar con otra máquina diferente ya que el láser no imprime los códigos de calidad necesarios sobre ese color. En las quirúrgicas y las higiénicas, el proceso es el mismo, y las mascarillas son prácticamente iguales. La diferencia radica fundamentalmente en el embalaje: las higiénicas se guardan en una caja de cartón, y las quirúrgicas en plástico. Estas últimas mascarillas llevan también un proceso de control de calidad por parte de los operarios, que revisan cada una de ellas para ver si tanto la tira para ajustar en la nariz como las gomas están bien seguras.

Los trabajadores también siguen un minucioso proceso de seguridad y desinfección para garantizar la esterilización de las mascarillas. Además de un gorro, también han de desinfectarse las manos cada poco tiempo para poder manipular con seguridad las mascarillas y que no se contaminen.

De Morcín han salido ya siete millones de mascarillas, pero pese a las promesas, el Gobierno regional no ha comprado ni una. “Por desgracia, las cosas no fueron como nos prometieron: nunca llegaron las ayudas, ni siquiera el apoyo para traer las máquinas de China, ni por supuesto la declaración de sector estratégico”, lamenta el empresario, antes de desvelar que la inversión fue de un millón de euros.

Critica Paniceres que los concursos que han salido para el suministro de mascarillas en Asturias no hayan tenido en cuenta cláusula social u otro tipo de herramientas para velar por su industria. “Somos la única empresa asturiana que hace esto, y en otros lugares, como en el País Vasco, sí que, en el marco de la ley, han buscado mecanismos para proteger a sus empresas”, señala. “Es imposible competir en precio con China, y eso lo sabíamos, pero no nos parece razonable que quien gane el concurso sean una inmobiliaria y un concesionario de coches de Madrid”, apunta Paniceres.

Pese a la decepción por la actuación de la administración, Paniceres sí tiene palabras de agradecimiento para personas y empresas. Por un lado, para el Consejero de Industria, Enrique Fernández, del que asegura “me consta está peleando y trasladando al Gobierno que esto no puede ser, que no se puede construir una empresa en Asturias que está dando trabajo a 18 personas y que nos vemos abocados a una situación de cierre después de una inversión de un millón de euros”. También agradece Paniceres al sector empresarial asturiano, especialmente a grandes compañías como supermercados, bancos o empresas de alimentación, que han apostado por su producto, poniendo en valor el origen por encima del precio.

Con todos estos inconvenientes, en Morcín se sigue trabajando con ilusión. “Hay preocupación por el futuro, claro, porque hemos estado al borde del cierre, pero nosotros estamos centrados en trabajar”, explicaba Tatiana Valledor, una de las responsables sindicales de la plantilla.

El futuro es una incógnita. Por lo pronto, Fortia va a comenzar a exportar sus productos a Alemania, Italia e Irlanda. Pero sin el respaldo de la administración pública, será complicado. Los cálculos pasan porque con suministrar un cinco por ciento del material que se usa en el sistema sanitario asturiano, la empresa podría subsistir. “Sin apoyos va a ser muy difícil, pero vamos a seguir peleando”, apunta Paniceres. Fortia todavía tiene que seguir tapando bocas.