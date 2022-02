El juez obliga al Consistorio de Mieres a pagar primas de asistencia a trabajadores de baja

Una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento de Mieres a pagar la prima de asistencia a dos delegados sindicales que han estado varios meses de baja. La decisión de suspender el abono de este complemento variable ha sido anulada por el Juzgado de lo Social de Mieres, dando la razón a la reclamación de los citados empleados laborales.

La decisión judicial ha generado perplejidad en el seno del gobierno local. “Esta decisión va en contra de la filosofía de la medida, que busca premiar a los trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo sin falta”, apuntan desde el Consistorio sin querer expresar públicamente la valoración que les merece la sentencia. El malestar en todo caso es grande. Más al quedar constatado que el fallo no se puede recurrir a los organismos judiciales superiores.

El convenio vigente en el Ayuntamiento, que como es sabido lleva sin renovarse desde 2009, establece en su artículo 28 los contenidos del llamado complemente de asistencia, un concepto salarial que por sí mismo genera polémica, ya que simplemente premia al trabajador por acudir a su puesto. “Con el fin de elevar el nivel de calidad de los servicios públicos y mejorar las políticas de motivación contra el absentismo, los trabajadores/as tendrán derecho a una prima de asistencia”, recoge el texto.

El acuerdo

El acuerdo establece que los pagos se devengarán mensualmente en el porcentaje que se acuerda sobre la base de la disminución del índice de absentismo. En 2009 se establecieron pagos (no actualizados) de 36 euros en caso de cero ausencias, de 30 euros con una falta, de 20 con dos y de 10 con tres, dejando de cobrar a partir de cuatro. La reclamación de los citados delegados sindicales no se entiende en el Ayuntamiento. Y es que, según reconocen los responsables municipales, al final es el resto de la plantilla la que soporta el cobro de la prima de asistencia en este caso. Siempre según lo que se recoge en convenio, las primas que se dejan de recibir se reparten proporcionalmente entre los que no sumaron ausencias. El Ayuntamiento entiende que una incapacidad transitoria, como es el caso, exime del pago de la prima de asistencia. “No tiene sentido pagar un complemento por ir a trabajar a quien no lo hace”.