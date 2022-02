Los empresarios se movilizarán si la obra para hacer navegable el embalse de Tanes se retrasa

Los empresarios del parque natural de Redes reclaman que las obras que permitirán que se pueda empezar a navegar en el embalse de Tanes se inicien cuanto antes. Si esto no ocurre, aseguró el presidente del colectivo Redes Natural, Fito González, “a Tanes y a las asociaciones de Redes no nos quedará otra alternativa que coger las pancartas y salir a la calle”.

El último plazo ofrecido por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial para que las instalaciones del pantano casín estén listas es el próximo verano. Sin embargo, los empresarios defienden que los trabajos “tendrían que empezar ya” porque es la época idónea dado que “desde abril se empieza a embalsar agua”. “Vemos que nos van a dar largas otra vez”, subrayó González, que hizo referencia a que “han pasado muchos años” y por el momento no se puede navegar en el embalse.

“Está aprobada la navegación pero no sabemos cuándo se desarrollarán las obras ni qué condiciones pondrán a las empresas que quieran explotar el servicio… No tenemos información de nada”, dijo el presidente de Redes Natural. Además, señaló González, “está en el aire que se puedan organizar competiciones deportivas ya que el Consorcio de Aguas (Cadasa) no quiere que entre ninguna piragua que no sea cautiva (sin uso previo en otras aguas y condicionada a no salir con posterior retorno de las aguas del embalse de Tanes)”.

Eso implicaría, subrayó, “que no se puedan organizar pruebas porque cada deportista compite con su piragua”. Sería necesaria, considera, una instalación destinada a la desinfección de las embarcaciones. González defiende que es importante que se puedan realizar estas pruebas.

El embalse de Tanes contaría con dos embarcaderos. Un fijo, destinado al uso lúdico por parte de turistas y vecinos, y otro móvil, que la Federación Asturiana de Piragüismo instalaría cuando lo necesitase para entrenamientos y competiciones. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se reunió días atrás con el alcalde de Caso, Miguel Fernández, para analizar el proyecto. Actualmente se trabaja en la redacción del proyecto, tras incorporar las aportaciones de todos los organismos implicados. A continuación se tendrá que contratar las obras.

Entre las actuaciones que se ejecutarán figura la adecuación de la senda del paseo fluvial, desde la colegiata de Santa María la Real de Tanes hasta el pueblo, y del entorno para su uso recreativo. Se dotará a la zona de las infraestructuras necesarias para la navegación, que incluyen la instalación de los dos embarcaderos. También se colocarán estructuras para dar servicio a la actividad y para la custodia del material.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico solicitó meses atrás a la Consejería de Medio Rural ajustes de topografía y batimetría. El Principado ya remitió la documentación y espera la respuesta. Previamente se ofrecieron otros plazos pero los trámites no finalizaron a tiempo. La autorización definitiva del Principado a la navegación en el pantano llegó en marzo de 2020.

La resolución de la Consejería de Medio Rural que fija las normas de uso apunta a un máximo 33 embarcaciones sin motor de forma simultánea, más nueve de la Federación Asturiana de Piragüismo para entrenamiento deportivo, aunque en las competiciones deportivas puede ascender a 80.