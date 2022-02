Las cantadores más mozos de la canción asturiana, menores de 18 años, se dan cita este domingo, 6 de febrero, en sesión matinal, a las 12:00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres para participar en el XIX Festival Mieres Mozo que organizan conjuntamente el ayuntamiento mierense y la asociación cultural Güeria San Xuan, impulsora del concurso Cuenca del Caudal. Colabora también en el acto la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana “AICA”. La gala contará asimismo con los profesores de las escuelas de tonada más prestigiosas de Asturias. En ese sentido los asistentes podrán escuchar las voces de Anabel Santiago, presentadora a su vez junto a Alberto Cienfuegos “Michel”, José Antonio González “Cantu la Vara”, Ismael Tomás, Celestino Rozada Tamés, Lorena Corripio y otros como Isaac Sierra Longo, Abel Noriega y Liliana Castañón que ejercen de profesores de sus hijos o de amigos. Se unen a la muestra alumnos de Marisa Valle.

No participan en esta edición voces que ya han rebasado la edad de 18 años como Alba Bravo, Lucía Rojo, Vanessa Señas y Andrea Méndez. Iratxe Espina no podrá estar en el escenario ya que se encuentra dando los últimos retoques a la grabación de un disco de Algaire, formación a la que pertenece. Por otra parte, lamentamos de veras que David Nieto, Jara Álvarez y Adrián Redondo hayan dejado de cantar y que no nos acompañe tampoco Guillermo Bravo puesto que se encuentra inmerso en ese engorroso proceso de cambio de voz que sufren todos los cantantes a su edad. En todo Algunos lo harán sin acompañamiento, otros entonarán a la gaita de Alfonso Fernández “Fonsu Les Regueres” y habrá quien se arriesgue a cantar al piano con Xaime Arias.

Figuran en el programa: Paula Prieto, alumna de Liliana Castañón; Jairo Enrique Pérez García, alumno de Isaac Sierra Longo; Luis Castiello, de Lorena Corripio; Celia Noriega, de Abel Noriega; Lucía Alonso Suero, de Carlos Alonso Peñayos; Manuel Valle Cué, Noemí Alonso, Natalia Martínez y Laura Uría, de la escuela de Ismael Tomás; Lucía Díaz Rodríguez y Lucía Fernández Flórez, que tienen como profesora a Marisa Valle; Rubén Álvarez González, Lucía Rodríguez Álvarez, Sergio Méndez Rubio, José Fernández Ramos, de la escuela de José Antonio González “Cantu la Vara”; Ainhoa García, Néstor Díaz, Alba Revuelta, Enol Fernández Barja y Elvira Fernández, a quienes enseña Anabel Santiago; Marina Carbajosa González, Andrea Alonso Palacios, Llara Martín Ruiz, que asimilan las enseñanzas de Celestino Rozada. Maribel González Morán actuará como artista invitada.

El concurso Cuenca del Caudal, a cuyo frente se encuentra Facundo Fernández, recupera este Festival Mozo que venía aplazándose por las causas ya conocidas de la pandemia que estamos sufriendo. La entrada es libre hasta completar aforo y es obligado el uso de mascarilla. Los nuevos valores de la canción asturiana acaparan protagonismo en Mieres.