La fábrica de mascarillas de Morcín resiste la cascada de cierres en el sector

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno central confinaba a la población por la escalada de contagios. El coronavirus llegaba a nuestras vidas. Y, casi a la vez, llegaban las mascarillas. Un artículo que hoy se ha hecho indispensable. En España, y muchas de ellas animadas por las administraciones, surgieron entonces 100 plantas de fabricación de mascarillas. Sin embargo, hoy quedan 14. Una de ellas, la de Morcín. No sin sufrimiento, y con un futuro incierto si no llegan ayudas, Fortia sigue sacando una mascarilla “made in Asturias” para combatir la pandemia desde Argame.

