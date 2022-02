IU ve “incomprensible” tener que pagar el plus de asistencia si se está de baja

El gobierno de Mieres aseguró ayer “respetar” la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a pagar, junto a otros conceptos, el plus de asistencia a trabajadores que están de baja. Dicho esto, los gestores municipales consideran el fallo “incomprensible “, al tratarse “de un cambio radical del criterio aplicado hasta el momento”. Subrayan que hasta ahora entendían que “las personas que está de baja o no acuden al trabajo no podían cobrar el plus de asistencia”.

“El fallo judicial no tiene posibilidad de recurso por lo que no se podrá acudir a instancias superiores para defender lo que es de sentido común”, señalaron los portavoces del equipo de Aníbal Vázquez. Explicaron que el plus de asistencia “es una de las partes variables de la nómina de cualquier trabajador y esa parte que varía lo hace en función del cumplimiento de una serie de requisitos, que en el caso de este plus es la asistencia al puesto de trabajo”. Si se cumplen estos requisitos, “se cobra”, pero si no se cumplen, “no se abonan”. Los dirigentes de IU señalan que “precisamente por eso se denomina variable”. Sin embargo, añaden, “la sentencia del juez de Mieres convierte en fijo lo que debería ser variable”. El gobierno local recuerda que “el plus de asistencia es una medida para luchar contra el absentismo, pero el recurso presentado por dos sindicalistas que reclamaron el pago del plus mientras ellos estuvieron de baja lo ha dinamitado”.