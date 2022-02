El acusado de pedir fotos “sexys” a una niña no va al juicio: afronta 21 meses de cárcel

No acudió al juicio pero eso no le librará de la pena. El acusado de pedir fotos sin ropa a una niña de 8 años se enfrenta a una condena de 21 meses de cárcel. La sesión estaba fijada para las diez y media de la mañana de ayer en el juzgado de lo penal número dos de Oviedo. El hombre no acudió a la cita. Puede hacerlo. Según explicaron fuentes judiciales si la pena que se pide al acusado es inferior a dos años, este puede decidir no presentarse a la vista y por tanto no prestar declaración ante el tribunal ni contestar a las preguntas de los abogados de la defensa y la acusación. De todos modos el juicio se celebra sin él.

Eso es precisamente lo que ocurrió ayer, a la puerta de la sala, el abogado de la defensa y la letrada de la acusación negociaron hasta última hora para intentar llegar a un acuerdo. Lo hicieron en presencia de la madre de la pequeña. Los letrados pidieron la máxima discreción al tratarse de un tema que afecta a una niña de corta edad. Para llegar a un acuerdo necesitaban sellarlo también con la fiscalía pero el Ministerio Público optó por seguir adelante con el proceso y mantener su petición de pena. De este modo el acusado se enfrenta a una condena de 21 meses de cárcel El Ministerio Fiscal sostiene que a las 18.20 horas del 5 de noviembre de 2017, el acusado mantuvo una conversación vía WhatsApp con la niña de 8 años de edad. La acusación pública señala que sabiendo que era menor, “le preguntó si quería ser su amiga”. Cuando esta le dijo que sí, pero expresó su temor a que le descubrieran sus padres, el acusado le dijo, siempre según la Fiscalía, que “disimulara delante de ellos para que no se enterasen”. El acusado mantuvo esta conversación con la finalidad de conseguir que la niña le enviase fotos de sí misma desnuda. No obstante, ese mismo día, sobre las 20.35 horas, el abuelo de la menor se percató de lo ocurrido y se hizo pasar por la niña. De esta forma inició una conversación en la que el acusado le pidió que le enviara fotos “sexys” de su cuerpo, con el convencimiento de que hablaba con la menor. La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de abusos sexuales, según el artículo 183 punto 2 del Código Penal. Por ello solicita que se condene al acusado a 21 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, junto con el abono de las costas procesales. Esos tres meses que hacen que la petición no llegue a dos años de prisión pueden salvar al acusado de entrar el prisión ya que el código penal en su artículo 80 dispone los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años tras valorar las circunstancias del delito cometido, sus antecedentes y su esfuerzo para reparar el daño.